Турция повысит минимальную зарплату в полтора раза на фоне рекордного падения лиры

Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что повысит минимальную заработную плату в стране на 50% в 2022 году, чтобы компенсировать расходы на жизнь, которые резко выросли после того, как центральный банк начал серию понижений учетных ставок, сообщает Bloomberg.

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Уточняется, что месячная минимальная зарплата составит 4250 лир или $275. В 2021 году она составляла 2826 лир. В начале года минимальная зарплата конвертировалась в $380, но упала до $186 из-за снижения курса лиры на 51% с начала года.

"Это повышение в значительной степени компенсирует обесценивание лиры в этом году, поэтому заработная плата компенсирует большую часть своей потери в долларовом выражении", — цитирует издание Ника Штадтмиллера, директора Medley Advisors.

По данным Института социального обеспечения страны, более 40% всех рабочих в Турции зарабатывают минимальную заработную плату, а это означает, что повышение будет сильно отражаться на экономике.

В 2021 году лира потеряла более половины своей стоимости по отношению к доллару, что привело к резкому росту цен по всем направлениям.

В то же время, Турция обещает прекратить снижение учетных ставок после четвертого прямого снижения.

Президент Турции неоднократно выступал против повышения ставок в стране, так как, по его мнению, это ведет к росту инфляции, а не сдерживает ее. С середины 2019 года президент Турции трижды увольнял глав центрального банка страны. Последний раз это произошло в марте, когда регулятор поднял ключевую ставку на 2 процентных пункта — с 17% до 19%. При новом руководителе ЦБ Турции в сентябре снизил ставку до 18%, в октябре — до 16%, в ноябре — до 15%. 22 ноября Эрдоган заявил, что доволен снижением ставки третий месяц подряд, несмотря на предупреждения экономистов, что подобные меры разгоняют инфляцию. 16 декабря ЦБ Турции снизил ставку до 14%.

3 декабря турецкая лира упала до нового минимума, в то врямя как инфляция в стране подскочила до уровня 2018 года.

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Наталия Фреик

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