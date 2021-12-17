Турция повысит минимальную зарплату в полтора раза на фоне рекордного падения лиры
Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что повысит минимальную заработную плату в стране на 50% в 2022 году, чтобы компенсировать расходы на жизнь, которые резко выросли после того, как центральный банк начал серию понижений учетных ставок, сообщает Bloomberg.
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Уточняется, что месячная минимальная зарплата составит 4250 лир или $275. В 2021 году она составляла 2826 лир. В начале года минимальная зарплата конвертировалась в $380, но упала до $186 из-за снижения курса лиры на 51% с начала года.
"Это повышение в значительной степени компенсирует обесценивание лиры в этом году, поэтому заработная плата компенсирует большую часть своей потери в долларовом выражении", — цитирует издание Ника Штадтмиллера, директора Medley Advisors.
По данным Института социального обеспечения страны, более 40% всех рабочих в Турции зарабатывают минимальную заработную плату, а это означает, что повышение будет сильно отражаться на экономике.
В 2021 году лира потеряла более половины своей стоимости по отношению к доллару, что привело к резкому росту цен по всем направлениям.
В то же время, Турция обещает прекратить снижение учетных ставок после четвертого прямого снижения.
- 3 декабря турецкая лира упала до нового минимума, в то врямя как инфляция в стране подскочила до уровня 2018 года.
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