"Тысяча Зеленского". Шмыгаль расссказал, где возьмут деньги

Выплату анонсированной президентом Владимиром Зеленским тысячи гривень для полностью вакцинированных против коронавируса граждан профинансируют сами же украинцы, которые платят налоги. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на брифинге в Тернопольской область во вторник, 16 ноября.

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"Это будет фонд поддержки предпринимательства, пострадавшего от коронавируса. То есть, это будет общий фонд бюджета. Да, это наши с вами средства (налоги, уплачиваемые украинцами – ред.)", — сообщил Шмыгаль.

По его словам, эта программа будет действовать в 2021 году и в первой половине следующего года. На протяжении этого времени все вакцинированные смогут ею воспользоваться.

15 ноября в видеообращении президент Владимир Зеленский пообещал, что привитые двумя дозами вакцины от коронавируса украинцы получат по тысяче гривень. Выплаты должны начаться с 19 декабря.

16 ноября стало известно, что эту тысячу гривен невозможно будет получить наличными. Это будет, скорее всего, сертификаты на тысячу гривень, которые можно будет потратить на культурные мероприятия, театры, концерты, книги, кино, туризм по Украине.

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Наталия Фреик

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