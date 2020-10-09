У 50 американцев почти такое же состояние, что и половины населения США – Bloomberg

Около 50 самых состоятельных американцев владеют почти тем же состоянием, что и половина населения страны. Об этом пишет Bloomberg.

По данным издания, состояние 1% богатейших людей США оказалось равно $34,2 трлн, при этом 165 млн американцев владеют лишь $2,08 трлн.

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Состояние 50 самых богатых людей страны, согласно индексу миллиардеров Bloomberg, составляет почти $2 триллиона, что на $339 млрд больше, чем на начало 2020 года.

Эксперты считают, что пандемия коронавируса увеличила неравенство в США. Одна из причин неравенства в уровне благосостояния заключается в том, что подавляющее большинство американцев не получают выгоды от роста цен на акции, добавляют аналитики. Поколение, родившееся в период с 1981 по 1996 год, контролирует лишь 4,6% богатства в США, несмотря на то, что они являются главной рабочей силой.

Ранее стало известно, что чистая стоимость активов американских семей и некоммерческих групп США достигла исторического максимума во втором квартале 2020 года. Показатель благосостояния подскочил на 6,8 процента (до 118,96 триллиона долларов). Это на 380 миллиардов долларов больше, чем на конец 2019 года.

Состояние миллиардеров во время пандемии достигло рекордного уровня – $10,2 трлн к концу июля 2020 года, причем больше всего зарабатывали высшие руководители технологических и промышленных предприятий.

Наталия Софиенко

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