У 75% малого и среднего бизнеса остались финансы для продолжения работы – опрос ЕБА

Три четверти малых и средних компаний имеют финансовый ресурс для ведения бизнеса. Об этом свидетельствуют результаты опроса Европейской Бизнес Ассоциации.

Так, 32% сообщают, что период финансовой устойчивости их бизнеса будет составлять несколько месяцев, еще 22% рассчитывают на один месяц. На полугодовой запас прочности рассчитывает 9% респондентов, а год смогут продержаться только 5%. О полном отсутствии резервных финансовых средств информируют 24% представителей малого и среднего бизнеса (МСБ).

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Сейчас 42% малых предпринимателей не работают вообще, еще 31% приостановили, но хотят возобновлять свою деятельность. В полном объеме продолжают работу только 13% представителей МСБ.

Еще 14% представителей МСБ пришлось ограничить географию деятельности, а 3% закрыть часть торговых точек или отделений. При этом 13% перешли на работу онлайн. Только 4% представителей МСБ планируют закрывать свой бизнес.

Около трети, а именно 27% продолжают выплачивать заработную плату в полном объеме, еще 8% выплачивают дополнительные средства или зарплату заранее. К тому же, 29% опрошенных предпринимателей приняли дополнительные меры поддержки своих работников, среди которых материальная и психологическая помощь, помощь с эвакуацией и обеспечением жильем.

21% сообщают об отсутствии возможности выплачивать заработную плату, остальные 19% были вынуждены сократить выплаты, 17% отправить персонал в неоплачиваемые отпуска, а 8% – увольнять людей.

Поддержкой в 6500 грн планируют воспользоваться 51% опрошенных представителей МСБ, по 19 % либо не планируют этого делать, либо находятся в регионе, на который не распространяется эта выплата.

Малый бизнес также активно приобщается к помощи армии и терробороне. 67% помогают финансово, 26% оказывают услуги, 24% поставляют продукцию, 10% – медикаменты, 9% – средства защиты/обороны. Еще 18% компаний поддерживают своих сотрудников, защищающих страну.

Опрос проводился с 11 по 14 марта среди физлиц-предпринимателей, являющихся участниками проекта по поддержке малого и среднего бизнеса от Европейской Бизнес Ассоциации Unlimit Ukraine . В опросе приняло участие 156 предпринимателей.

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Роман Брыль

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