UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

У 75% малого и среднего бизнеса остались финансы для продолжения работы – опрос ЕБА

Цей матеріал також доступний українською
15.03.2022, 14:44
У 75% малого и среднего бизнеса остались финансы для продолжения работы – опрос ЕБА - Фото
Фото: depositphotos.com

Три четверти малых и средних компаний имеют финансовый ресурс для ведения бизнеса. Об этом свидетельствуют результаты опроса Европейской Бизнес Ассоциации.     

Так, 32% сообщают, что период финансовой устойчивости их бизнеса будет составлять несколько месяцев, еще 22% рассчитывают на один месяц. На полугодовой запас прочности рассчитывает 9% респондентов, а год смогут продержаться только 5%. О полном отсутствии резервных финансовых средств информируют 24% представителей малого и среднего бизнеса (МСБ). 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Сейчас 42% малых предпринимателей не работают вообще, еще 31% приостановили, но хотят возобновлять свою деятельность. В полном объеме продолжают работу только 13% представителей МСБ. 

Еще 14% представителей МСБ пришлось ограничить географию деятельности, а 3% закрыть часть торговых точек или отделений. При этом 13% перешли на работу онлайн. Только 4% представителей МСБ планируют закрывать свой бизнес. 

Около трети, а именно 27% продолжают выплачивать заработную плату в полном объеме, еще 8% выплачивают дополнительные средства или зарплату заранее. К тому же, 29% опрошенных предпринимателей приняли дополнительные меры поддержки своих работников, среди которых материальная и психологическая помощь, помощь с эвакуацией и обеспечением жильем.  

21% сообщают об отсутствии возможности выплачивать заработную плату, остальные 19% были вынуждены сократить выплаты, 17% отправить персонал в неоплачиваемые отпуска, а 8% – увольнять людей. 

Поддержкой в 6500 грн планируют воспользоваться 51% опрошенных представителей МСБ, по 19 % либо не планируют этого делать, либо находятся в регионе, на который не распространяется эта выплата. 

Малый бизнес также активно приобщается к помощи армии и терробороне. 67% помогают финансово, 26% оказывают услуги, 24% поставляют продукцию, 10% – медикаменты, 9% – средства защиты/обороны. Еще 18% компаний поддерживают своих сотрудников, защищающих страну.  

Опрос проводился с 11 по 14 марта среди физлиц-предпринимателей, являющихся участниками проекта по поддержке малого и среднего бизнеса от Европейской Бизнес Ассоциации Unlimit Ukraine . В опросе приняло участие 156 предпринимателей. 

У 75% малого и среднего бизнеса остались финансы для продолжения работы – опрос ЕБА

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
малый и средний бизнес ФОПы европейская бизнес ассоциация
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 