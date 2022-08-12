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У НБУ назвали, с чем связан рост инфляции до 22,2%

Цей матеріал також доступний українською
12.08.2022, 13:54
У НБУ назвали, с чем связан рост инфляции до 22,2% - Фото
Нацбанк. Фото: прес-служба НБУ.

Рост инфляции до 22,2% (с 21,5% в июне) в Украине, прежде всего, обусловлен последствиями террористических действий России и временной оккупации отдельных территорий. Об этом сообщили в НБУ.

Среди основных причин роста инфляции: нарушение цепей снабжения, разрушение производственных мощностей и инфраструктуры, сокращение предложения, увеличение производственных затрат и значительная вынужденная миграция внутри страны.

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Сдерживают рост цен фиксация тарифов на газ и тепло, а также частичное налаживание цепей поставки, добавили в регуляторе.

"Фактическая потребительская инфляция ожидаемо ускорилась, но была несколько ниже траектории базового прогноза, опубликованного в Инфляционном отчете за июль 2022 года. Отклонение от прогноза обусловливалось более медленным, чем ожидалось, ростом стоимости горючего и цен на фрукты и отдельные овощи, в частности", — говорится в Нацбанке.

Читайте также: Фрукты и одежда замедлили инфляцию, но ненадолго. Рост цен ускорится. Госстат

Наталия Софиенко
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НБУ инфляция
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