У Нефьодова появился новый заместитель

Заместителем председателя Государственной таможенной службы Украины назначен Денис Шендрык.

Как сообщает пресс-служба Новой таможни, Шендрык будет координировать направления работы по вопросам таможенных платежей и таможенной стоимости товаров, таможенного аудита, таргетинга таможенных рисков, процедур упрощения и содействия торговле и др.

В Гостаможслужбе отмечают, что Шендрык имеет профильное образование и опыт работы в таможенных органах Украины. Кроме того, он в течение нескольких лет возглавлял таможенный комитет Европейской Бизнес Ассоциации.