Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

У Нефьодова появился новый заместитель

У Нефьодова появился новый заместитель
22.01.2020, 17:49

Заместителем председателя Гостаможслужбы назначен Денис Шендрык

Заместителем председателя Государственной таможенной службы Украины назначен Денис Шендрык.

Как сообщает пресс-служба Новой таможни, Шендрык будет координировать направления работы по вопросам таможенных платежей и таможенной стоимости товаров, таможенного аудита, таргетинга таможенных рисков, процедур упрощения и содействия торговле и др.

В Гостаможслужбе отмечают, что Шендрык имеет профильное образование и опыт работы в таможенных органах Украины. Кроме того, он в течение нескольких лет возглавлял таможенный комитет Европейской Бизнес Ассоциации.

Напишите нам
гостаможслужба Денис Шендрык
Комментарии
Последние новости
 