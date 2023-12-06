У Prozorro новая функция: можно объяснить уместность тендера, чтобы потом не оправдываться

Нововведение поможет улучшить коммуникацию заказчиков и государства с обществом во время войны, считает Минэкономики

Фото: ti-ukraine.org

В электронной системе публичных закупок Prozorro появилась новая функция, сообщило Министерство экономики. В дополнительном поле на портале заказчики могут разъяснить целесообразность своей закупки.

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Нововведение поможет улучшить коммуникацию заказчиков и государства с обществом во время войны, считает замминистра Надежда Бигун.

По ее словам, несоответствие многих закупок условиям военного времени вызывает справедливое раздражение в обществе. Потому и возникла необходимость в максимальной обоснованности потребностей.

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"Очень часто скандалы возникают именно потому, что государственные и местные заказчики не объясняют как следует, чем именно вызвана та или иная потребность в закупке, и почему критично ее провести именно сейчас", – объяснила целесообразность нововведения заместитель министра.

Как работает новый функционал:

добавить обоснование можно в специальном поле в годовом плане закупок до объявления торгов, во время или после их проведения;

отредактировать поле или предоставить дополнительную информацию можно в любой момент, однако на сайте будет отображаться история изменений;

функция будет доступна для любых закупок, без привязки к ожидаемой стоимости, предмету закупки или типу процедуры;

найти обоснование можно будет на странице тендера, нажав кнопку "Перейти к обоснованию и плану закупки".

Заказчик может внести в поле любую информацию, которую считает необходимой, а также добавить ссылку на документы, если это необходимо.

Министерство рекомендует указать, почему эту закупку необходимо осуществить именно сейчас, для чего она, как поможет предприятию осуществлять деятельность или какую пользу принесет обществу.

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Важно не путать этот инструмент с обоснованием ожидаемой стоимости в соответствии с постановлением Кабмина №710 или обоснованием заключения прямого договора вне Prozorro по постановлению №1178, отмечает Минэкономики. В отличие от них, новое поле на сайте Prozorro необязательно для заполнения.

"У заказчиков появился инструмент, который позволит заранее объяснить обществу, в чем важность их закупки. Потому что сейчас они могут иметь аргументированные потребности, но вынуждены объяснять их уже реагируя на критику постфактум", — отметил директор ГП "Прозорро" Николай Ткаченко.