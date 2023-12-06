У Prozorro нова функція: можна пояснити доцільність тендеру, щоб потім не виправдовуватись

Нововведення допоможе поліпшити комунікацію замовників і держави із суспільством під час війни, вважає Мінекономіки

Фото: ti-ukraine.org

В електронній системі публічних закупівель Prozorro з'явилася нова функція, повідомило Міністерство економіки. У додатковому полі на порталі замовники можуть пояснити доцільність своєї закупівлі.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Нововведення допоможе поліпшити комунікацію замовників і держави із суспільством під час війни, вважає заступниця міністра Надія Бігун.

За її словами, невідповідність багатьох закупівель умовам воєнного часу викликає справедливе роздратування в суспільстві. Тому й виникла необхідність у максимальній обґрунтованості потреб.

Читайте також: Замовників на Prozorro змусять пояснювати кожен тендер – Мінекономіки

"Дуже часто скандали виникають саме через те, що державні та місцеві замовники не пояснюють як слід, чим саме викликана та чи інша потреба в закупівлі, та чому критично її провести саме зараз", – пояснила доцільність нововведення заступниця міністра.

Як працює новий функціонал:

додати обґрунтування можна у спеціальному полі в річному плані закупівель до оголошення торгів, під час них чи після їх проведення;

відредагувати поле чи надати додаткову інформацію можливо у будь-який момент, проте на сайті відображатиметься історія змін;

функція буде доступна для будь-яких закупівель, без прив’язки до очікуваної вартості, предмету закупівлі чи типу процедури;

знайти обґрунтування можна буде на сторінці тендера, натиснувши на кнопку "Перейти до обґрунтування та плану закупівлі".

Замовник може внести в поле будь-яку інформацію, яку вважає потрібною, а також додати посилання на документи, якщо є така необхідність.

Міністерство рекомендує зазначити, чому цю закупівлю необхідно здійснити саме зараз, для чого вона, як допоможе підприємству здійснювати діяльність або яку користь принесе суспільству.

Читайте також: Лише один обласний центр витратив на армію більше, ніж на бруківку – Forbes

Важливо не плутати цей інструмент з обґрунтуванням очікуваної вартості за постановою Кабміну №710 чи обґрунтуванням укладання прямого договору поза Prozorro за постановою №1178, наголошує Мінекономіки. На відміну від них, нове поле на сайті Prozorro необов’язкове для заповнення.

"У замовників з’явився інструмент, який дозволить заздалегідь пояснити суспільству, у чому важливість їхньої закупівлі. Бо зараз вони можуть мати аргументовані потреби, але змушені пояснювати їх, уже реагуючи на критику постфактум", — зауважив директор ДП "Прозорро" Микола Ткаченко.