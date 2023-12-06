У Prozorro нова функція: можна пояснити доцільність тендеру, щоб потім не виправдовуватись
В електронній системі публічних закупівель Prozorro з'явилася нова функція, повідомило Міністерство економіки. У додатковому полі на порталі замовники можуть пояснити доцільність своєї закупівлі.
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Нововведення допоможе поліпшити комунікацію замовників і держави із суспільством під час війни, вважає заступниця міністра Надія Бігун.
За її словами, невідповідність багатьох закупівель умовам воєнного часу викликає справедливе роздратування в суспільстві. Тому й виникла необхідність у максимальній обґрунтованості потреб.
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"Дуже часто скандали виникають саме через те, що державні та місцеві замовники не пояснюють як слід, чим саме викликана та чи інша потреба в закупівлі, та чому критично її провести саме зараз", – пояснила доцільність нововведення заступниця міністра.
Як працює новий функціонал:
- додати обґрунтування можна у спеціальному полі в річному плані закупівель до оголошення торгів, під час них чи після їх проведення;
- відредагувати поле чи надати додаткову інформацію можливо у будь-який момент, проте на сайті відображатиметься історія змін;
- функція буде доступна для будь-яких закупівель, без прив’язки до очікуваної вартості, предмету закупівлі чи типу процедури;
- знайти обґрунтування можна буде на сторінці тендера, натиснувши на кнопку "Перейти до обґрунтування та плану закупівлі".
Замовник може внести в поле будь-яку інформацію, яку вважає потрібною, а також додати посилання на документи, якщо є така необхідність.
Міністерство рекомендує зазначити, чому цю закупівлю необхідно здійснити саме зараз, для чого вона, як допоможе підприємству здійснювати діяльність або яку користь принесе суспільству.
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Важливо не плутати цей інструмент з обґрунтуванням очікуваної вартості за постановою Кабміну №710 чи обґрунтуванням укладання прямого договору поза Prozorro за постановою №1178, наголошує Мінекономіки. На відміну від них, нове поле на сайті Prozorro необов’язкове для заповнення.
"У замовників з’явився інструмент, який дозволить заздалегідь пояснити суспільству, у чому важливість їхньої закупівлі. Бо зараз вони можуть мати аргументовані потреби, але змушені пояснювати їх, уже реагуючи на критику постфактум", — зауважив директор ДП "Прозорро" Микола Ткаченко.
- 1 серпня 2023 року Prozorro адаптувало систему закупівель під правила Світового банку.
- 9 серпня Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію з розслідування можливих порушень законодавства у публічних закупівлях під час дії воєнного стану.
- 8 вересня Кабмін запровадив додаткову вимогу для тендерів від 50 000 грн на Prozorro.