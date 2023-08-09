Рада створила комісію з розслідування державних закупівель
Верховна Рада на пленарному засіданні в середу, 9 серпня, створила тимчасову слідчу комісію з розслідування можливих порушень законодавства при публічних закупівлях під час дії воєнного стану. За неї проголосував 271 народний депутат, повідомив Ярослав Железняк з Голосу.
Головою ТСК став народний депутат Володимир Цабаль (Голос).
Необхідність створення такої комісії автори постанови пояснюють суспільним резонансом довкола окремих держзакупівель.
"Складна соціально-економічна ситуація в країні, недотримання пріоритетного фінансування сектору оборони та безпеки створює напруженість у суспільстві, особливо щодо порушень під час використання публічних коштів: коштів місцевих бюджетів та державного бюджету", – вказано у пояснювальній записці до проєкту документа.
- 17 липня глава фракції Слуга народу у Верховній Раді Давид Арахамія оголосив "останнє попередження" місцевим органам влади. Він заявив, що у суспільстві назріває "дуже серйозне невдоволення" діями місцевої влади у зв'язку "з усіма цими історіями про барабани, стадіони, люксові овочерізки, перекладання бруківки". Він заявив, що місцева влада може сама обмежити необов'язкові витрати або це зробить Верховна Рада на законодавчому рівні.
- 21 липня прем'єр-міністр Денис Шмигаль також закликав місцеву та центральну владу відкласти всі необов'язкові бюджетні витрати.
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