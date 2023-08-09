Рада створила комісію з розслідування державних закупівель

Верховна Рада на пленарному засіданні в середу, 9 серпня, створила тимчасову слідчу комісію з розслідування можливих порушень законодавства при публічних закупівлях під час дії воєнного стану. За неї проголосував 271 народний депутат, повідомив Ярослав Железняк з Голосу.

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Головою ТСК став народний депутат Володимир Цабаль (Голос).

Необхідність створення такої комісії автори постанови пояснюють суспільним резонансом довкола окремих держзакупівель.

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"Складна соціально-економічна ситуація в країні, недотримання пріоритетного фінансування сектору оборони та безпеки створює напруженість у суспільстві, особливо щодо порушень під час використання публічних коштів: коштів місцевих бюджетів та державного бюджету", – вказано у пояснювальній записці до проєкту документа.