Шмигаль про бюджетні видатки: Усе, що не на часі, треба відкласти
21.07.2023, 15:14
Фото: пресслужба Кабміну
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав місцеву та центральну владу відкласти всі необов'язкові бюджетні витрати. Про це він сказав на засіданні уряду в п'ятницю.
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"Всі видатки, які сьогодні не на часі, прошу відкласти. Це питання здорового глузду та розуміння пріоритетів. Поставте собі запитання – як рішення, яке ви ухвалюєте, наближає нашу перемогу або розв'язує критичне питання? Якщо відповідь – ніяк, то відкладіть його ухвалення на післявоєнний час. Або шукайте інші джерела для реалізації", – сказав він.
Він сказав, що основними пріоритетами для бюджетного фінансування мають бути безпека та оборона, соціальна сфера, критична інфраструктура та відновлення.
Для інших проєктів він порадив шукати "позабюджетне партнерське фінансування".
- 17 липня глава фракції Слуга народу у Верховній Раді Давид Арахамія оголосив "останнє попередження" місцевим органам влади. Він заявив, що у суспільстві назріває "дуже серйозне невдоволення" діями місцевої влади у зв'язку "з усіма цими історіями про барабани, стадіони, люксові овочерізки, перекладання бруківки". Він заявив, що місцева влада може сама обмежити необов'язкові витрати або це зробить Верховна Рада на законодавчому рівні.
- Мер Львова сказав, що у цьому питанні потрібно "зберігати розум", тоді як Харків пообіцяв провести аудит держзакупівель і скасувати всі необов'язкові тендери.
- Мер Києва сказав, що віддати всі гроші на армію та зупинити видатки на утримання інфраструктури місто не може, "інакше за рік-два вона потребуватиме значно більших коштів на оновлення".
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