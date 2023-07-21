Шмигаль про бюджетні видатки: Усе, що не на часі, треба відкласти

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав місцеву та центральну владу відкласти всі необов'язкові бюджетні витрати. Про це він сказав на засіданні уряду в п'ятницю.

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"Всі видатки, які сьогодні не на часі, прошу відкласти. Це питання здорового глузду та розуміння пріоритетів. Поставте собі запитання – як рішення, яке ви ухвалюєте, наближає нашу перемогу або розв'язує критичне питання? Якщо відповідь – ніяк, то відкладіть його ухвалення на післявоєнний час. Або шукайте інші джерела для реалізації", – сказав він.



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Він сказав, що основними пріоритетами для бюджетного фінансування мають бути безпека та оборона, соціальна сфера, критична інфраструктура та відновлення.

Для інших проєктів він порадив шукати "позабюджетне партнерське фінансування".