Шмыгаль о бюджетных расходах: Все, что не ко времени, надо отложить
Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал местные и центральные власти отложить все необязательные бюджетные расходы. Об этом он сказал на заседании правительства в пятницу.
"Все расходы, которые сегодня не ко времени, прошу отложить. Это вопрос здравого смысла и понимания приоритетов. Задайте себе вопрос – как решение, которое вы принимаете, приближает нашу победу или решает критический вопрос? Если ответ – никак, то отложите его принятие на послевоенное время. Или ищите другие источники для реализации", – сказал он.
Он сказал, что основными приоритетами бюджетного финансирования должны быть безопасность и оборона, социальная сфера, критическая инфраструктура и восстановление.
Для других проектов он посоветовал искать внебюджетное партнерское финансирование.
- 17 июля глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия объявил "последнее предупреждение" местным органам власти. Он заявил, что в обществе назревает "очень серьезное недовольство" действиями местных властей в связи "со всеми этими историями о барабанах, стадионах, люксовых овощерезках, перекладывании брусчатки". Он заявил, что местные власти могут сами ограничить необязательные расходы или это сделает Верховная Рада на законодательном уровне.
- Мэр Львова сказал, что в этом вопросе нужно "сохранять разум", в то время как Харьков пообещал провести аудит госзакупок и отменить все необязательные тендеры.
- Мэр Киева сказал, что отдать все деньги на армию и остановить расходы на содержание инфраструктуры город не может, "иначе через год-два она потребует значительно больших средств на обновление".
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