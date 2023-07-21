Шмыгаль о бюджетных расходах: Все, что не ко времени, надо отложить

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал местные и центральные власти отложить все необязательные бюджетные расходы. Об этом он сказал на заседании правительства в пятницу.

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"Все расходы, которые сегодня не ко времени, прошу отложить. Это вопрос здравого смысла и понимания приоритетов. Задайте себе вопрос – как решение, которое вы принимаете, приближает нашу победу или решает критический вопрос? Если ответ – никак, то отложите его принятие на послевоенное время. Или ищите другие источники для реализации", – сказал он.

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Он сказал, что основными приоритетами бюджетного финансирования должны быть безопасность и оборона, социальная сфера, критическая инфраструктура и восстановление.

Для других проектов он посоветовал искать внебюджетное партнерское финансирование.