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Рада создала комиссию по расследованию государственных закупок

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2023, 16:03
Рада создала комиссию по расследованию государственных закупок - Фото
Фото: пресс-служба Верховной Рады

Верховная Рада на пленарном заседании в среду, 9 августа, создала временную следственную комиссию по расследованию возможных нарушений законодательства при публичных закупках в ходе военного положения. За нее проголосовал 271 народный депутат, сообщил Ярослав Железняк из Голоса.

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Главой ВСК стал народный депутат Владимир Цабаль (Голос).

Необходимость создания такой комиссии авторы постановления объясняют общественным резонансом вокруг отдельных госзакупок.

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"Сложная социально-экономическая ситуация в стране, несоблюдение приоритетного финансирования сектора обороны и безопасности создает напряжение в обществе, особенно по поводу нарушений при использовании публичных средств: средств местных бюджетов и государственного бюджета", – указано в пояснительной записке к проекту документа.

  • 17 июля глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия объявил "последнее предупреждение" местным органам власти. Он заявил, что в обществе назревает "очень серьезное недовольство" действиями местных властей в связи "со всеми этими историями о барабанах, стадионах, люксовых овощерезках, перекладывании брусчатки". Он заявил, что местные власти могут сами ограничить необязательные расходы или это сделает Верховная Рада на законодательном уровне.
  • 21 июля премьер-министр Денис Шмыгаль также призвал местные и центральные власти отложить все необязательные бюджетные расходы.
Андрей Водяный
верховная радавскгосзакупки
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