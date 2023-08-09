Рада создала комиссию по расследованию государственных закупок
Верховная Рада на пленарном заседании в среду, 9 августа, создала временную следственную комиссию по расследованию возможных нарушений законодательства при публичных закупках в ходе военного положения. За нее проголосовал 271 народный депутат, сообщил Ярослав Железняк из Голоса.
Главой ВСК стал народный депутат Владимир Цабаль (Голос).
Необходимость создания такой комиссии авторы постановления объясняют общественным резонансом вокруг отдельных госзакупок.
"Сложная социально-экономическая ситуация в стране, несоблюдение приоритетного финансирования сектора обороны и безопасности создает напряжение в обществе, особенно по поводу нарушений при использовании публичных средств: средств местных бюджетов и государственного бюджета", – указано в пояснительной записке к проекту документа.
- 17 июля глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия объявил "последнее предупреждение" местным органам власти. Он заявил, что в обществе назревает "очень серьезное недовольство" действиями местных властей в связи "со всеми этими историями о барабанах, стадионах, люксовых овощерезках, перекладывании брусчатки". Он заявил, что местные власти могут сами ограничить необязательные расходы или это сделает Верховная Рада на законодательном уровне.
- 21 июля премьер-министр Денис Шмыгаль также призвал местные и центральные власти отложить все необязательные бюджетные расходы.
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