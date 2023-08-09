Рада создала комиссию по расследованию государственных закупок

Верховная Рада на пленарном заседании в среду, 9 августа, создала временную следственную комиссию по расследованию возможных нарушений законодательства при публичных закупках в ходе военного положения. За нее проголосовал 271 народный депутат, сообщил Ярослав Железняк из Голоса.

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Главой ВСК стал народный депутат Владимир Цабаль (Голос).

Необходимость создания такой комиссии авторы постановления объясняют общественным резонансом вокруг отдельных госзакупок.

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"Сложная социально-экономическая ситуация в стране, несоблюдение приоритетного финансирования сектора обороны и безопасности создает напряжение в обществе, особенно по поводу нарушений при использовании публичных средств: средств местных бюджетов и государственного бюджета", – указано в пояснительной записке к проекту документа.