У сервиса микрокредитов "Аванс Кредит" отобрали лицензию: причина

НБУ отозвал лицензию у Аванс Кредит за предоставление ложной информации о руководителе. Компания больше не имеет права предоставлять финуслуги

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Национальный банк Украины отозвал лицензию у финансовой компании ООО "Аванс Кредит". Компания больше не имеет права предоставлять финансовые услуги, сообщает пресс-служба НБУ.

Причина в том, что НБУ признал деловую репутацию финкомпании небезупречной. Оказалось, что компания предоставила ложную информацию Национальному банку. В частности, Аванс Кредит заявила, что у ее руководителя нет гражданства или налогового резидентства Российской Федерации, что оказалось неправдой.

Решение об отзыве лицензии было принято Комитетом НБУ по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 9 июня 2025 года.

Юридическое лицо ООО "Аванс Кредит" было зарегистрировано в 2020 году. Размер уставного капитала юридического лица составляет 15,2 млн грн. Бенефициарный владелец – Дундулис Игнас.