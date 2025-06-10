У сервісу мікрокредитів "Аванс Кредит" відібрали ліцензію: причина

НБУ відкликав ліцензію у Аванс Кредит за надання неправдивої інформації про керівника. Компанія більше не має права надавати фінпослуги

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Національний банк України відкликав ліцензію у фінансової компанії ТОВ "Аванс Кредит". Компанія більше не має права надавати фінансові послуги, інформує пресслужба НБУ.

Причина полягає в тому, що НБУ визнав ділову репутацію фінкомпанії небездоганною. Виявилося, що компанія надала неправдиву інформацію Національному банку. Зокрема, Аванс Кредит заявила, що її керівник не має громадянства чи податкового резидентства Російської Федерації, що виявилося неправдою.

Рішення про відкликання ліцензії було ухвалене Комітетом НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 9 червня 2025 року.

Юридичну особу ТОВ "Аванс Кредит"було зареєстровано в 2020 році. Розмір статутного капіталу юридичної особи становить 15,2 млн грн. Бенефіціарний власник – Дундуліс Ігнас.