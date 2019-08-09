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У Слуги народа анонсируют скорое решение проблем ФОПов

У Слуги народа анонсируют скорое решение проблем ФОПов
09.08.2019, 16:42

Слуга народа работает над проблемой использования ФОПов для уклонения от уплаты налогов

Депутаты партии Слуга народа до начала работы новой Верховной Рады представят решение по борьбе с использованием упрощенной системы налогообложения для уклонения от уплаты налогов. Об этом сообщил избранный депутат от президентской партии Даниил Гетманцев в эфире Украинского радио.

"И президент, и партия Слуга народа поддерживают упрощенный режим. Более того, мы брали на себя обязательства не менять его – не повышать ставки и не сокращать лимиты операций для ФОПов (фізична особа-підприємець, на русском ФЛП – ред.). Но проблема этого режима в том, что его, кроме малых предпринимателей, использует средний и крупный бизнес", - сказал Гетманцев.

"Зайдите в любой ресторан Киева, и вам на алкогольные напитки принесут чек от ООО или какого-то юрлица, а на еду – от ФОПа. О чем это говорит? О массовом уклонении от уплаты налогов с использованием ФОПов. Зайдите в ювелирный магазин, магазин электроники…", - добавил он.

По словам Гетманцева, эти юрлица превышают лимиты в 5 млн грн в день, установленные для ФЛП.

"Мы должны, с одной стороны, обеспечить возможность ФОПам работать на этой системе, а с другой - исключить уклонения от налогообложения", - отметил он.

По его словам, еще до старта работы нового парламента будет представлено решение проблемы.

"На сегодня мы рассматриваем, возможно ли сегодня, используя только административные процедуры, прекратить злоупотребления, необходимо ли внести изменения в налоговое законодательство, чтобы не порождать ряд налоговых споров. Чтобы это было понятно, для всех доступно, и не вызывало сомнений, что так делать нельзя. Я думаю, что в ближайшие недели до начала работы Верховной Рады мы уже представим определенное решение", - заявил Гетманцев.

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