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У США остается достаточно денег для поддержки Украины на поле боя – Белый дом

Цей матеріал також доступний українською
07.06.2023, 15:46
У США остается достаточно денег для поддержки Украины на поле боя – Белый дом - Фото
Джон Кирби (Фото: EPA)

США имеют достаточно средств для того, чтобы продолжать оказывать помощь Украине до конца этого финансового года, который заканчивается осенью. Об этом сообщил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

"У нас достаточно финансирования для того, чтобы поддерживать Украину и ее операции на поле боя до конца этого финансового года", – сказал он.

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Кирби добавил, что если администрации понадобится дополнительное финансирование для нужд Украины, она обратится в Конгресс.

Он также подчеркнул, что в настоящее время Украина имеет поддержку обеих партий. Кирби надеется, что это будет продолжаться.

  • 5 мая 2023 года в Белом доме заявили, что США "сделали все возможное" для подготовки наступления Украины и будут продолжать военную помощь.
Наталия Софиенко
финансовая поддержкаСШАподдержка Украины
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