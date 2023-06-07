У США остается достаточно денег для поддержки Украины на поле боя – Белый дом

США имеют достаточно средств для того, чтобы продолжать оказывать помощь Украине до конца этого финансового года, который заканчивается осенью. Об этом сообщил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

"У нас достаточно финансирования для того, чтобы поддерживать Украину и ее операции на поле боя до конца этого финансового года", – сказал он.

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Кирби добавил, что если администрации понадобится дополнительное финансирование для нужд Украины, она обратится в Конгресс.

Он также подчеркнул, что в настоящее время Украина имеет поддержку обеих партий. Кирби надеется, что это будет продолжаться.