У США залишається достатньо грошей для підтримки України на полі бою – Білий дім

США мають достатньо коштів для того, щоб продовжувати надавати допомогу для України до кінця цього фінансового року, який закінчується восени. Про це повідомив на брифінгу координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі.

"У нас достатньо фінансування для того, щоб підтримувати Україну та її операції на полі бою до кінця цього фінансового року", – сказав він.

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Кірбі додав, що якщо адміністрації знадобиться додаткове фінансування для потреб України, вона звернеться до Конгресу.

Він також наголосив, що наразі Україна має підтримку обох партій. Кірбі сподівається, що це триватиме і надалі.