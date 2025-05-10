У США осталось менее трех месяцев для пересмотра потолка госдолга

Скотт Бессент заявил об "обоснованной вероятности того, что наличные средства правительства США и чрезвычайные меры будут исчерпаны в августе"

Скотт Бессент (Фото: EPA / WILL OLIVER)

Министр финансов США Скотт Бессент 9 мая предупредил Конгресс, что США, вероятно, окончательно исчерпают предел заимствований в августе 2025 года.

Поэтому он призвал парламент не позже июля, прежде чем конгрессмены уйдут на ежегодные августовские каникулы, повысить или приостановить действие лимита государственного долга, чтобы не допустить дефолта и экономической катастрофы.

"Существует значительная неопределенность относительно точной даты. Однако после получения квитанций за апрельскую налоговую отчетную кампанию существует обоснованная вероятность того, что наличные средства федерального правительства и чрезвычайные меры будут исчерпаны в августе, когда Конгресс планирует быть на перерыве", — говорится в письме Бессента, опубликованном на сайте министерства.

США уперлись в потолок государственного долга ($31,4 триллиона) еще в январе 2023 года. Проблему временно решили приостановкой действия ограничения государственного долга.

Она оставалась в силе до конца 2024 года, когда долг достиг $36 триллионов.

С этого времени американский Минфин использует специальные бухгалтерские маневры, чтобы избежать превышения лимита, одновременно продолжая производить платежи по федеральным обязательствам.

Bloomberg пишет, что финансисты из Уолл-стрит определяли более широкий временной диапазон (август-октябрь) когда иссякнут возможности этих чрезвычайных мер, но письмо министра финансов конкретизирует, что это может произойти уже в августе.

"Поэтому я с уважением призываю Конгресс к середине июля перед запланированными каникулами увеличить или приостановить лимит долга, чтобы защитить полное доверие и кредитоспособность Соединенных Штатов", — говорится в письме Бессента к конгрессменам.

"Неспособность приостановить или увеличить лимит долга приведет к хаосу в нашей финансовой системе и ухудшит безопасность Америки и ее глобальную лидерскую позицию", — предупредил он.

Республиканская партия контролирует обе палаты Конгресса США, но у них имеются внутренние разногласия по налоговой политике и сокращению программ социальной защиты, таких как Medicaid. К тому же, Дональд Трамп в последние дни неожиданно предложил повысить налоги для самых богатых. Все это усложняет достижение консенсуса.