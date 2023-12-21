У Суперлиги футбольных клубов появился второй шанс: суд обвинил ФИФА в нарушении закона
Суд Европейского Союза постановил, что УЕФА и ФИФА нарушили закон ЕС, воспрепятствовав созданию Суперлиги из 12 футбольных клубов в 2021 году. Об этом пишет агентство Reuters.
Это судебное решение может изменить порядок управления футболом. Оно означает, что европейские клубы могут присоединиться к другой континентальной лиге — без угрозы санкций — вместо того, чтобы играть в соревнованиях, проводимых исключительно УЕФА.
В своем постановлении Суд ЕС заявил, что ФИФА и УЕФА злоупотребили своим доминирующим положением, запретив клубам выступать в Европейской Суперлиге.
УЕФА организует общеевропейские соревнования уже почти 70 лет и рассматривает проект Суперлиги как конкуренцию прибыльной Лиге чемпионов.
"Реал Мадрид", "Барселона", "Ювентус" и девять других ведущих европейских клубов объявили о плане создания отдельной лиги в апреле 2021 года.
Но этот шаг провалился через 48 часов после того, как протесты болельщиков, правительств и игроков вынудили "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Челси", "Тоттенхэм Хотспур", "Арсенал", "Милан", "Интер" и "Атлетико Мадрид" отказаться от участия.
В "Манчестер Юнайтед" уже заявили, что клуб по-прежнему намерен участвовать в турнирах, проводимых УЕФА, несмотря на вынесенный вердикт суда ЕС.
Мюнхенская "Бавария" заявила, что привержена турнирам УЕФА и дверь в Суперлигу "остается закрытой" для чемпионов Германии.
- Суперлига была ошибкой. Девять топ-клубов Европы получили наказание от УЕФА.
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