У Суперліги футбольних клубів з'явився другий шанс: суд звинуватив ФІФА у порушенні закону

Європейські футбольні клуби тепер можуть приєднатися до будь-якої іншої континентальної ліги

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Суд Європейського Союзу ухвалив, що УЄФА та ФІФА порушили закон ЄС, перешкодивши створенню Суперліги з 12 футбольних клубів у 2021 році. Про це пише агентство Reuters.

Це рішення може змінити порядок управління футболом. Воно означає, що європейські клуби можуть приєднатися до іншої континентальної ліги без загрози санкцій замість того, щоб грати у змаганнях, що проводяться виключно УЄФА.

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У своїй ухвалі Суд ЄС заявив, що ФІФА та УЄФА зловживали своїм панівним становищем, заборонивши клубам виступати в Європейській Суперлізі.

УЄФА організує загальноєвропейські змагання вже майже 70 років і розглядає проєкт Суперліги як конкуренцію прибутковій Лізі чемпіонів.

"Реал Мадрид", "Барселона", "Ювентус" і дев'ять інших провідних європейських клубів оголосили про план створення окремої ліги у квітні 2021 року.

Але цей крок провалився через 48 годин після того, як протести вболівальників, урядів і гравців змусили "Манчестер Юнайтед", "Ліверпуль", "Манчестер Сіті", "Челсі", "Тоттенхем Хотспур", "Арсенал", "Мілан", "Інтер" та "Атлетико Мадрид" відмовитися від участі.

У "Манчестер Юнайтед" вже заявили, що клуб, як і раніше, має намір брати участь у турнірах, що проводяться УЄФА, попри винесений вердикт суду ЄС.

Мюнхенська "Баварія" заявила, що віддана турнірам УЄФА і двері до Суперліги "залишаються зачиненими" для чемпіонів Німеччини.

Суперліга була помилкою. Дев'ять топклубів Європи отримали покарання від УЄФА.

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