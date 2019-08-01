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01.08.2019, 09:26

У Зеленского готовятся создать Службу финансовых расследований

У Зеленского готовятся создать Службу финансовых расследований

Глава налоговой рассказал о подготовке законопроекта о создании Службы финансовых расследований

Законопроект о создании Службы финансовых расследований (СФР) планируется внести в Верховную Раду как один из первоочередных. Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы (ГНС) Сергей Верланов в интервью агентству Интерфакс-Украина.

Это решение было принято на встрече главы налоговой с секретарем СНБО Александром Данилюком, замглавы Офиса президента Русланом Рябошапкой и главой таможни Максимом Нефьодовым.

"Мы прошлись по материалам, нашим наработкам, по основному видению… Хотим выйти на консенсусное решение до начала работы Верховной Рады, чтобы это был один из первых внесенных законов и, соответственно, проголосованных в новом парламенте", - рассказал Верланов.

По его словам, согласно обсуждаемой концепции ГНС служба будет демилитаризирована.

"Механизм реорганизации налоговой милиции в новый орган мы еще обсудим, чтобы не было правового вакуума, и не повторилась ситуация 2017 года, когда налоговая милиция несколько месяцев вынужденно не работала", - отметил он.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Служба финансовых расследований будет создана "после парламентских выборов".

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Теги: Служба финансовых расследований
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