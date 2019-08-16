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У Зеленского объяснили, почему не финансируются города

У Зеленского объяснили, почему не финансируются города
16.08.2019, 12:20

10 млрд субвенции городам заблокированы для проверки их использования по назначению, заявили в Офисе президента

Офис президента заблокировал финансирование местным бюджетам на социально-экономические развитие для недопущения неэффективного использования денег бюджета в рамках проектов, несущих коррупционные риски. Об этом говорится в ответе Офиса президента на запрос ЭП.

В ОП утверждают, что "представители старой власти, заканчивая свою каденцию, пытаются создать все условия для освоения бюджетного финансирования".

"Во время смены власти наблюдалось немало случаев, когда лица, причастные к государственному управлению при предыдущей власти, прилагали усилия для создания проектов с неэффективным использованием бюджетных средств, где существуют коррупционные риски", - заявили в ОП.

В Офисе пояснили, что приостановка финансирования будет временной, а ее главная цель - проверить использование денег бюджета "на инфраструктурные проекты". К ним относятся детские сады, школы, больницы, социальные учреждения, клубы, дороги, мосты и др.

Эти проекты будут пересмотрены уже новым составом Кабмина, уточнили в Офисе президента.

"При обнаружении нарушений или коррупционных рисков проекты будут откорректированы, а подозреваемые привлечены к ответственности", - приводит издание содержание ответа на запрос.

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