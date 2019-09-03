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Рада снимает депутатскую неприкосновенность: трансляция заседания

Слуга народа предложила альтернативу кассовым аппаратам

Слуга народа предложила альтернативу кассовым аппаратам
03.09.2019, 11:23

В парламенте зарегистрирован законопроект о введении программных РРО и упрощении их регистрации

Верховной Раде предложили отменить обязательное использование предпринимателями традиционных регистраторов расчетных операций (РРО) - кассовых аппаратов. Соответствующий законопроект  "О внесении изменений в Закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" (N1053) зарегистрировали народные депутаты от партии Слуга народа.

Документ предусматривает внедрение программных РРО, что позволит предпринимателю выбрать классический РРО или программный РРО - в зависимости от потребностей и финансовых возможностей.

Процедуру регистрации РРО планируется упростить: ее предлагают проводить через электронный кабинет без представления регистрационных документов.

Кроме того проектом предлагается заменить чеки на QR-коды и ввести контроль со стороны общества за легализацией расчетных документов, подтверждающих проведение расчетных операций.

Авторы законодательной инициативы поясняют, что произойдет, если связь между сервером и продавцом пропадет: система сможет работать офлайн и сохранять информацию в течение 36 часов. Программа будет формировать электронные чеки, присваивая им фискальные номера из специального резерва. А как только связь восстановится, отправит все сохраненные данные контролирующим органам.

Предусматривается введение штрафов и санкций за нарушение хозсубъектами новых норм. Клиенту могут вернуть стоимость товара, если сумма чека превышает 100 грн.

В пояснительной записке отмечается, что принятие этого закона не требует дополнительных расходов из госбюджета.

  • В апреле 2019 года Минфин утвердил новый порядок ведения реестра экземпляров РРО и реестра центров сервисного обслуживания регистраторов расчетных операций (ЦСО).
  • ГФС разрешила использовать смартфоны вместо кассовых аппаратов.
  • Ранее мы писали о том, что такое электронный чек и что он изменит. Инфографику можно посмотреть тут>>>
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