Слуга народа предложила альтернативу кассовым аппаратам

Верховной Раде предложили отменить обязательное использование предпринимателями традиционных регистраторов расчетных операций (РРО) - кассовых аппаратов. Соответствующий законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" (N1053) зарегистрировали народные депутаты от партии Слуга народа.

Документ предусматривает внедрение программных РРО, что позволит предпринимателю выбрать классический РРО или программный РРО - в зависимости от потребностей и финансовых возможностей.

Процедуру регистрации РРО планируется упростить: ее предлагают проводить через электронный кабинет без представления регистрационных документов.

Кроме того проектом предлагается заменить чеки на QR-коды и ввести контроль со стороны общества за легализацией расчетных документов, подтверждающих проведение расчетных операций.

Авторы законодательной инициативы поясняют, что произойдет, если связь между сервером и продавцом пропадет: система сможет работать офлайн и сохранять информацию в течение 36 часов. Программа будет формировать электронные чеки, присваивая им фискальные номера из специального резерва. А как только связь восстановится, отправит все сохраненные данные контролирующим органам.

Предусматривается введение штрафов и санкций за нарушение хозсубъектами новых норм. Клиенту могут вернуть стоимость товара, если сумма чека превышает 100 грн.

В пояснительной записке отмечается, что принятие этого закона не требует дополнительных расходов из госбюджета.