В Украине упростили регистрацию кассовых аппаратов

Министерство финансов утвердило новый порядок ведения реестра экземпляров регистраторов расчетных операций (РРО) и реестра центров сервисного обслуживания регистраторов расчетных операций (ЦСО).
Как сообщает пресс-служба Минфина, отныне регистрация РРО будет проводиться по упрощенной процедуре. Для этого достаточно одного заявления, которое можно подать в электронной форме без приложений, пояснили в министерстве.
Упрощенная регистрация обеспечивается за счет введения электронного обмена документами между всеми субъектами отношений в сфере применения РРО (производитель РРО, ЦСО, субъект хозяйствования, ГФС).
Для этого ГФС разработало новые электронные формы документов, и создала сервисы в электронном кабинете, которые позволяют производителям (поставщикам) подавать заявления, а ЦСО - сообщать о заключенных договорах.
Регистрировать РРО будут в следующем порядке:
"Все процедуры осуществляются в электронной форме. По желанию субъекты хозяйствования могут подать заявление о регистрации РРО в бумажной форме и получить регистрационное удостоверение в бумажной форме", - уточнили в Минфине.
Ранее ГФС включила в госреестр РРО восемь экспериментальных программ, призванных заменить традиционные кассовые аппараты и позволить использовать в их качестве смартфоны и планшеты.