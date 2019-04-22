В Украине упростили регистрацию кассовых аппаратов

Министерство финансов утвердило новый порядок ведения реестра экземпляров регистраторов расчетных операций (РРО) и реестра центров сервисного обслуживания регистраторов расчетных операций (ЦСО).

Как сообщает пресс-служба Минфина, отныне регистрация РРО будет проводиться по упрощенной процедуре. Для этого достаточно одного заявления, которое можно подать в электронной форме без приложений, пояснили в министерстве.

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Упрощенная регистрация обеспечивается за счет введения электронного обмена документами между всеми субъектами отношений в сфере применения РРО (производитель РРО, ЦСО, субъект хозяйствования, ГФС).

Для этого ГФС разработало новые электронные формы документов, и создала сервисы в электронном кабинете, которые позволяют производителям (поставщикам) подавать заявления, а ЦСО - сообщать о заключенных договорах.

Регистрировать РРО будут в следующем порядке:

производитель РРО включает ЦСО в реестр ЦСО;

производитель РРО включая экземпляр РРО в реестр экземпляров РРО;

ЦСО направляет электронное сообщение о заключенном договоре с владельцем РРО в контролирующий орган по месту регистрации РРО;

субъект хозяйствования - владелец РРО подает заявление о регистрации РРО;

ГФС направляет в ЦСО справку о резервировании фискального номера (действительна три дня);

ЦСО вводит РРО в эксплуатацию и направляет в контролирующий орган, где проводится регистрация РРО, акт ввода в эксплуатацию и справку о опломбирования РРО;

ГФС выдает регистрационное удостоверение.

"Все процедуры осуществляются в электронной форме. По желанию субъекты хозяйствования могут подать заявление о регистрации РРО в бумажной форме и получить регистрационное удостоверение в бумажной форме", - уточнили в Минфине.

Ранее ГФС включила в госреестр РРО восемь экспериментальных программ, призванных заменить традиционные кассовые аппараты и позволить использовать в их качестве смартфоны и планшеты.