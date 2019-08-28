У Зеленского рассказали, как выведут крупный бизнес из ФОПов

Команда президента Владимира Зеленского собирается бороться с уклонением от уплаты налогов крупным и средним бизнесом, а также использованием им псевдо-ФОПов. Об этом рассказал в интервью ЭП Даниил Гетманцев, претендент на главу комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

По его словам, "в отношении среднего и крупного бизнеса есть два негативных момента, которые надо устранить".

Первый момент - уклонение от налогообложения с использованием низконалоговых юрисдикций, пояснил Гетманцев.

"Сейчас на слуху кейс Ленинской кузни. Предприятие было продано за границей. Продано фактически не предприятие, а компания, которая владеет этим предприятием. Я не знаю, были ли заплачены налоги с этой сделки за границей, но я точно знаю, что в Украине налоги с этой сделки не заплачены", - сказал депутат.

"Люди продали в Украине актив на $300 млн и не заплатили налоги в украинский бюджет. Это не должно происходить. Мы планируем принять разработанный Министерством финансов законопроект в первые недели работы Верховной Рады", - добавил он.

Второй негативный момент, с которым собирается бороться Зе-команда, - использование псевдо-ФЛП, когда, например, большой магазин продает телефон и дает чек от ФЛП.

"Хотя мы понимаем, что за день он делает выручку больше, чем лимит, установленный для ФЛП на год. В ресторанах и гостиницах можно встретить двойные чеки", - говорит Гетманцев.

Решение, которое он предлагает, - электронные чеки.

"Это система учета расчетных операций без установки кассовых аппаратов. Это моя возможность как ФЛП бесплатно скачать программу налоговой и своим смартфоном учитывать любые операции на протяжении дня, выдавая электронный чек потребителю", - пояснил он.

Согласно Гетманцеву, система электронных чеков будет внедряться, начиная с тех видов товаров, которые наиболее подвержены уклонению.

Он добавил, что сейчас уклонение происходит там, где крупный и средний бизнес реализует товары через ФЛП за наличные.

"Чеки не выдаются. Реально отследить оборот невозможно. Е-чек решает эту проблему", - считает депутат.

Систему для отдельных отраслей планируют запустить с 2020 года, но законодательную базу - утвердить сразу же.