Уехало на 290 000 больше, чем вернулось: в Украине снова зафиксировали негативную миграцию
- Украина теряет население: 290 000 граждан не вернулись в 2025 году.
- Эмиграция угрожает демографической стабильности страны, что может привести к потере до 10 млн человек.
Государственная пограничная служба Украины зафиксировала более 37 млн пересечений границы за 2025 год. За этот период 290 300 украинцев выехали за границу и не вернулись – в полтора раза меньше по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщает Опендатабот.
Въезды и выезды зафиксированы почти поровну: 18,4 млн раз против 18,7 млн. Всего за четыре года полномасштабной войны с подконтрольной территории Украины официально уехало и не вернулось 3,1 млн граждан. Из них 72% покинули страну в первый год большой войны.
86% пересечений совершили именно граждане Украины. В прошлом году украинцы пересекали границу около 2,7 млн раз ежемесячно. В предыдущие годы показатель был меньше и держался на уровне 2,5 млн.
Несмотря на рост общего количества пересечения границы, количество условных невозвратов постепенно сокращается. За год из Украины выехали 16,1 млн украинцев, а вернулись – 15,8 млн. Разница составляет 290 000 граждан.
В 2024 году домой не вернулось около 443 000 человек.
- Украина в результате войны может потерять до 10 млн населения, включая выехавших за границу. Об этом заявила директор Института демографии и социсследований имени М. В. Птухи Национальной академии наук Элла Либанова.
