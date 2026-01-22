Виїхало на 290 000 більше, ніж повернулося: в Україні знову зафіксували негативну міграцію

Кількість громадян, які не повернулися після виїзду за кордон, скоротилась у півтора раза, порівнюючи з попереднім роком

Коротко від LIGA.net AI Приховати Україна фіксує негативну міграцію: 290 000 українців не повернулися у 2025 році.

Це підкреслює демографічні виклики, які можуть призвести до втрати до 10 млн населення.

Державна прикордонна служба України зафіксувала понад 37 млн перетинів кордону за 2025 рік. За цей період 290 300 українців виїхали за кордон і не повернулись – у півтора раза менше, порівнюючи з 2024 роком. Про це повідомляє Опендатабот.

В'їздів і виїздів зафіксовано майже порівну: 18,4 млн разів проти 18,7 млн. Загалом за чотири роки повномасштабної війни з підконтрольної території України офіційно виїхало та не повернулось 3,1 млн громадян. З них 72% залишили країну в перший рік великої війни.

86% перетинів здійснили саме громадяни України. Торік українці перетинали кордон близько 2,7 млн разів щомісяця. У попередніх роках показник був меншим і тримався на рівні 2,5 млн.

Попри зростання загальної кількості перетинів кордону, кількість умовних неповернень поступово скорочується. За рік з України виїхали 16,1 млн українців, а повернулися – 15,8 млн. Різниця становить 290 000 громадян.

У 2024 році додому не повернулось майже 443 000 людей.