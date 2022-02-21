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Уже 9 млн украинцев получили деньги єПідтримки. На что потратили 3,4 млрд грн

Цей матеріал також доступний українською
21.02.2022, 14:43
Уже 9 млн украинцев получили деньги єПідтримки. На что потратили 3,4 млрд грн - Фото
Фото: depositphotos.com

За первые два месяца со старта программы єПідтримка более 8,9 млн украинцев получили 1000 грн. Потратили – 3,4 млрд грн, говорится в сообщении министерства экономики.  

Лидером по расходам средств программы является приобретение книг – на литературу украинцы потратили 1,2 млрд грн. 

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На кинотеатры украинцы потратили 711 млн грн, спорт – 374 млн грн, лекарства – 366 млн грн, театры, концерты, развлечения – 364 млн грн, железнодорожные и авиапассажирские перевозки – 354 млн грн, образовательные услуги, школьные принадлежности, спорттовары – 40 млн грн, коммунальные услуги – 28 млн грн. 

В министерстве напоминают, что с 14 февраля украинцы старше 60 лет могут потратить 1000 грн на оплату жилищно-коммунальных услуг. С 14 марта, такую возможность также получат люди с инвалидностью I и II групп.  

Согласно условиям программы 1000 грн могут получить все граждане Украины от 14 лет, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19.  

Официально программа єПідтримка стартовала 19 декабря 2021 года. Программа будет длиться год – до 18 декабря 2022 – и будет реализовываться в несколько этапов. На первом этапе получение средств будет происходить через приложение Дия. На втором этапе (II-III квартал 2022 года) будет предложен альтернативный офлайн-механизм, над которым сейчас работают. Люди, не имеющие смартфонов, смогут подать обращение на получение помощи в автономном формате.

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Роман Брыль
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