Уже 9 млн украинцев получили деньги єПідтримки. На что потратили 3,4 млрд грн
За первые два месяца со старта программы єПідтримка более 8,9 млн украинцев получили 1000 грн. Потратили – 3,4 млрд грн, говорится в сообщении министерства экономики.
Лидером по расходам средств программы является приобретение книг – на литературу украинцы потратили 1,2 млрд грн.
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На кинотеатры украинцы потратили 711 млн грн, спорт – 374 млн грн, лекарства – 366 млн грн, театры, концерты, развлечения – 364 млн грн, железнодорожные и авиапассажирские перевозки – 354 млн грн, образовательные услуги, школьные принадлежности, спорттовары – 40 млн грн, коммунальные услуги – 28 млн грн.
В министерстве напоминают, что с 14 февраля украинцы старше 60 лет могут потратить 1000 грн на оплату жилищно-коммунальных услуг. С 14 марта, такую возможность также получат люди с инвалидностью I и II групп.
Согласно условиям программы 1000 грн могут получить все граждане Украины от 14 лет, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19.
- С 7 февраля украинцы в возрасте от 14 лет, которые сделали прививку от COVID-19, могут получить 1000 грн по программе єПідтримка. Также 7 февраля Кабмин принял решение расширить действие программы. 9 февраля Кабмин утвердил выплату 500 грн за вакцинацию бустерной дозой в рамках єПідтримки.
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