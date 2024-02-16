Украина берет кредит у NatWest на два британских тральщика
Кабинет министров утвердил основные условия осуществления государственных внешних заимствований путем привлечения кредита от National Westminster Bank (NatWest). Соответствующее постановление правительство приняло 16 февраля.
Согласно документу, Украина берет кредит в размере 219 млн фунтов стерлингов под 0,65% годовых у британского коммерческого банка NatWest под гарантии Агентства экспортного финансирования Британии.
Эти деньги предусмотрены для закупки двух противоминных кораблей, их модернизации и технического обслуживания, а также предусмотренной кредитным договором премии за оплачиваемый агентству риск.
Окончательное погашение кредита осуществляется через 13 лет с даты подписания кредитного договора. Погашение и обслуживание кредита производятся за счет госбюджета.
В постановлении не сказано, о каких именно минных тральщиках идет речь. Однако 27 января в интервью Sky News командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа заявил, что Украину заинтересовали бы фрегаты HMS Westminster и HMS Argyll, которые Великобритания может списать из-за нехватки моряков.
"Нам нужны возможности для того, чтобы Россия навсегда отказалась от мысли даже смотреть в сторону Украины, в том числе и на море, – говорит вице-адмирал. – Конечно, флоту нужны военные корабли, мы понимаем, что без кораблей нет флота. Если это решение о передаче двух фрегатов ВМС примут, мы будем счастливы", – сказал Неижпапа.
- Ранее Великобритания заявила, что после ремонта передаст Украине два противоминных корабля Королевского флота, HMS Blyth и HMS Ramsey, чтобы усилить морские операции Украины в ее войне с Россией.
- В начале января 2024 года Турция заблокировала передачу этих двух кораблей Украине для разминирования, не дав им пройти транзитом через свои воды на пути к Черному морю.