Украина берет кредит у NatWest на два британских тральщика

HMS Westminster (Фото - Википедия)

Кабинет министров утвердил основные условия осуществления государственных внешних заимствований путем привлечения кредита от National Westminster Bank (NatWest). Соответствующее постановление правительство приняло 16 февраля.

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Согласно документу, Украина берет кредит в размере 219 млн фунтов стерлингов под 0,65% годовых у британского коммерческого банка NatWest под гарантии Агентства экспортного финансирования Британии.

Эти деньги предусмотрены для закупки двух противоминных кораблей, их модернизации и технического обслуживания, а также предусмотренной кредитным договором премии за оплачиваемый агентству риск.

Окончательное погашение кредита осуществляется через 13 лет с даты подписания кредитного договора. Погашение и обслуживание кредита производятся за счет госбюджета.

В постановлении не сказано, о каких именно минных тральщиках идет речь. Однако 27 января в интервью Sky News командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа заявил, что Украину заинтересовали бы фрегаты HMS Westminster и HMS Argyll, которые Великобритания может списать из-за нехватки моряков.

"Нам нужны возможности для того, чтобы Россия навсегда отказалась от мысли даже смотреть в сторону Украины, в том числе и на море, – говорит вице-адмирал. – Конечно, флоту нужны военные корабли, мы понимаем, что без кораблей нет флота. Если это решение о передаче двух фрегатов ВМС примут, мы будем счастливы", – сказал Неижпапа.