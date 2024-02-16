Україна бере кредит у NatWest на два британські тральщики
Кабінет міністрів затвердив основні умови здійснення державних зовнішніх запозичень шляхом залучення кредиту від National Westminster Bank (NatWest). Відповідну постанову уряд ухвалив 16 лютого.
Згідно із документом, Україна бере кредит у розмірі 219 млн фунтів стерлінгів під 0,65% річних у британського комерційного банку NatWest під гарантії Агентства експортного фінансування Британії.
Ці гроші передбачені для закупівлі двох протимінних кораблів, їх модернізації та технічного обслуговування, а також передбаченої кредитним договором премії за ризик, що сплачується агентству.
Остаточне погашення кредиту здійснюється через 13 років з дати підписання кредитного договору. Погашення та обслуговування кредиту здійснюються коштом держбюджету.
У постанові не сказано, про які саме мінні тральщики йдеться. Однак 27 січня в інтерв'ю Sky News командувач Військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа заявив, що Україну зацікавили б фрегати HMS Westminster і HMS Argyll, які Велика Британія може списати через нестачу моряків.
"Нам потрібні можливості для того, щоб Росія назавжди відмовилася від думки навіть дивитися в бік України, зокрема й на морі, – каже віцеадмірал. – Звичайно, флоту потрібні військові кораблі, ми розуміємо, що без кораблів немає флоту. Якщо це рішення щодо передання двох фрегатів ВМС ухвалять, ми будемо щасливі", – сказав Неїжпапа.
- Раніше Велика Британія заявила, що після ремонту передасть Україні два протимінні кораблі Королівського флоту, HMS Blyth та HMS Ramsey, щоб посилити морські операції України у її війні з Росією.
- На початку січня 2024 року Туреччина заблокувала передання цих двох кораблів Україні для розмінування, не давши їм пройти транзитом через свої води на шляху до Чорного моря.