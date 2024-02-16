Україна бере кредит у NatWest на два британські тральщики

Два кораблі для розмінування обійдуться у 219 млн стерлінгів

HMS Westminster (Фото - Вікіпедія)

Кабінет міністрів затвердив основні умови здійснення державних зовнішніх запозичень шляхом залучення кредиту від National Westminster Bank (NatWest). Відповідну постанову уряд ухвалив 16 лютого.

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Згідно із документом, Україна бере кредит у розмірі 219 млн фунтів стерлінгів під 0,65% річних у британського комерційного банку NatWest під гарантії Агентства експортного фінансування Британії.

Ці гроші передбачені для закупівлі двох протимінних кораблів, їх модернізації та технічного обслуговування, а також передбаченої кредитним договором премії за ризик, що сплачується агентству.

Остаточне погашення кредиту здійснюється через 13 років з дати підписання кредитного договору. Погашення та обслуговування кредиту здійснюються коштом держбюджету.

У постанові не сказано, про які саме мінні тральщики йдеться. Однак 27 січня в інтерв'ю Sky News командувач Військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа заявив, що Україну зацікавили б фрегати HMS Westminster і HMS Argyll, які Велика Британія може списати через нестачу моряків.

"Нам потрібні можливості для того, щоб Росія назавжди відмовилася від думки навіть дивитися в бік України, зокрема й на морі, – каже віцеадмірал. – Звичайно, флоту потрібні військові кораблі, ми розуміємо, що без кораблів немає флоту. Якщо це рішення щодо передання двох фрегатів ВМС ухвалять, ми будемо щасливі", – сказав Неїжпапа.