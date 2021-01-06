UA

Украина будет выплачивать долги МВФ до 2036 года: обнародован план-график

06.01.2021, 15:53
Украина будет выплачивать долги МВФ до 2036 года: обнародован план-график - Фото
Иллюстративное фото: Елизавета Сергиенко/пресс-центр НБУ

Украина в течение 2021-2036 годов должна вернуть Международному валютному фонду (МВФ) порядка 8 млрд специальных прав заимствований (SDR) или около $11,3 млрд. Об этом сообщается в графике выплат, обнародованном на сайте МВФ.

В 2021 году Украина должна вернуть Фонду 1,155 млрд SDR ($1,7 млрд). Первый платеж запланирован на 4 февраля (98,5 млн SDR). Наибольшие платежи на 295,5 млн SDR запланированы на 12 марта и 13 сентября.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

В 2022 году Украина должна выплатить 1,67 млрд SDR, в 2023 году – 1,98 млрд SDR.

Общая сумма выплат на 1 февраля 2036 года должна составить 8,059 млрд SDR.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Юрий Тарасовский
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
МВФ долг мвф

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Подставить плечо: Как бизнес спасает государство в период кризиса

Подставить плечо: Как бизнес спасает государство в период кризиса
 