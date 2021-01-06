Украина будет выплачивать долги МВФ до 2036 года: обнародован план-график

Украина в течение 2021-2036 годов должна вернуть Международному валютному фонду (МВФ) порядка 8 млрд специальных прав заимствований (SDR) или около $11,3 млрд. Об этом сообщается в графике выплат, обнародованном на сайте МВФ.

В 2021 году Украина должна вернуть Фонду 1,155 млрд SDR ($1,7 млрд). Первый платеж запланирован на 4 февраля (98,5 млн SDR). Наибольшие платежи на 295,5 млн SDR запланированы на 12 марта и 13 сентября.

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В 2022 году Украина должна выплатить 1,67 млрд SDR, в 2023 году – 1,98 млрд SDR.

Общая сумма выплат на 1 февраля 2036 года должна составить 8,059 млрд SDR.

18 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина может получить очередной транш от МВФ в феврале-марте 2021 года.

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Юрий Тарасовский

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