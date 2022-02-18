Украина договаривается с G7 и ЕС о распределении спецправ заимствований от МВФ

Украина ведет переговоры со странами G7 и Евросоюза по созданию механизма предоставления Украине специальных прав заимствований, выпущенных Международным валютным фондом. Об этом в интервью Reuters заявил министр финансов Сергей Марченко.

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"Мы обсуждаем со странами G7 и ЕС потенциальное создание сложного инструмента по перераспределению специальных прав заимствований, ранее полученных, для поддержания финансовой стабильности Украины", – сказал Марченко.

По его словам, это лишь одна из ряда инициатив, направленных на стабилизацию экономики Украины в условиях обострения конфликта с РФ.

В правительстве ожидают, что Конгресс США должен одобрить решение о предоставлении Украине кредитных гарантий на сумму до $1 млрд, о которой объявил госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник.

По словам министра, правительство надеется получить первый транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 600 млн евро после одобрения этого решения Советом ЕС. В целом объем программы составляет 1,2 млрд евро. Кредит от Канады в размере 500 млн канадских долларов правительство планирует получить в марте этого года.

"Мы сможем получить необходимый объем заимствований для финансирования нашего дефицита и сохранения макрофинансовой стабильности", – сообщил Марченко.

В конце января президент Владимир Зеленский заявил, что паника, к которой привели сообщения о возможном наступлении России на Украину, стоила украинской экономике 12,5 млрд грн. С тех пор военная угроза не только не уменьшилась, но и вышла на новый уровень – западными СМИ назывались даже конкретные даты возможного нападения России.

За последние дни ряд западных партнеров Украины объявили о намерении поддержать Украину деньгами. Европейский союз выделяет 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи, США – $1 млрд кредитных гарантий (под которые Украина сможет выпустить евробонды с низкой процентной ставкой), Франция – 1,2 млрд евро в виде кредита и финансовых гарантий, Германия – 150 млн евро несвязанного финансового кредита, Япония – $100 млн кредита.

Глава Европейского совета Шарль Мишель предложил провести донорскую конференцию для Украины, чтобы поддержать ее экономику на фоне российской военной угрозы.

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Наталия Фреик

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