Украина договаривается с Турцией об изменении условий соглашения о свободной торговле

Украина ведет переговоры с Турцией об изменении условий соглашения о зоне свободной торговли перед ратификацией документа парламентами двух стран. Об этом рассказала первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко на встрече с представителями Европейской бизнес ассоциации, сообщает пресс-служба минэкономики.

"Ситуация в Украине изменилась с момента подписания соглашения: сегодня украинские производители нуждаются в особой защите. В настоящее время ведутся переговоры с Турцией об установлении переходного периода для отдельных отраслей производства, в частности, легпрома Украины", — уточнила Свириденко.

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По словам министра ожидается, что в декабре 2022 – январе 2023 года дополнительные договоренности подпишут, и соглашение будет ратифицировано парламентами обеих стран.

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Свириденко добавила, что дополнительные договоренности помогут украинским производителям конкурировать с иностранными компаниями, в частности, по госзаказу.

"Мы исходим из того, что средства госзаказа должны оставаться в Украине", — сказала министр экономики.

Переговоры о свободной торговле между Турцией и Украиной продолжались с 2011 года, когда была подписана Декларация о стратегическом партнерстве стран.

3 февраля 2022 года Украина и Турция подписали соглашение о зоне свободной торговли.

18 августа Турция подписала документ об участии в восстановлении инфраструктуры Украины.

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Роман Бриль

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