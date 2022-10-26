Украина договаривается с Турцией об изменении условий соглашения о свободной торговле
Украина ведет переговоры с Турцией об изменении условий соглашения о зоне свободной торговли перед ратификацией документа парламентами двух стран. Об этом рассказала первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко на встрече с представителями Европейской бизнес ассоциации, сообщает пресс-служба минэкономики.
"Ситуация в Украине изменилась с момента подписания соглашения: сегодня украинские производители нуждаются в особой защите. В настоящее время ведутся переговоры с Турцией об установлении переходного периода для отдельных отраслей производства, в частности, легпрома Украины", — уточнила Свириденко.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
По словам министра ожидается, что в декабре 2022 – январе 2023 года дополнительные договоренности подпишут, и соглашение будет ратифицировано парламентами обеих стран.
Свириденко добавила, что дополнительные договоренности помогут украинским производителям конкурировать с иностранными компаниями, в частности, по госзаказу.
"Мы исходим из того, что средства госзаказа должны оставаться в Украине", — сказала министр экономики.
- Переговоры о свободной торговле между Турцией и Украиной продолжались с 2011 года, когда была подписана Декларация о стратегическом партнерстве стран.
- 3 февраля 2022 года Украина и Турция подписали соглашение о зоне свободной торговли.
- 18 августа Турция подписала документ об участии в восстановлении инфраструктуры Украины.
Присоединяйтесь к нам в Facebook и принимайте участие в дискуссиях
Комментарии