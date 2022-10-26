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Украина договаривается с Турцией об изменении условий соглашения о свободной торговле

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26.10.2022, 16:28
Украина договаривается с Турцией об изменении условий соглашения о свободной торговле - Фото
Юлия Свириденко (Фото: пресс-служба Минэкономики)

Украина ведет переговоры с Турцией об изменении условий соглашения о зоне свободной торговли перед ратификацией документа парламентами двух стран. Об этом рассказала первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко на встрече с представителями Европейской бизнес ассоциации, сообщает пресс-служба минэкономики. 

"Ситуация в Украине изменилась с момента подписания соглашения: сегодня украинские производители нуждаются в особой защите. В настоящее время ведутся переговоры с Турцией об установлении переходного периода для отдельных отраслей производства, в частности, легпрома Украины", — уточнила Свириденко. 

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По словам министра ожидается, что в декабре 2022 – январе 2023 года дополнительные договоренности подпишут, и соглашение будет ратифицировано парламентами обеих стран. 

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Свириденко добавила, что дополнительные договоренности помогут украинским производителям конкурировать с иностранными компаниями, в частности, по госзаказу. 

"Мы исходим из того, что средства госзаказа должны оставаться в Украине", — сказала министр экономики. 

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Роман Бриль
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Турция свободная торговля минэкономики зона свободной торговли с Турцией
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