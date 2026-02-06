Украина должна адаптировать агросектор к стандартам ЕС до 2028 года – Высоцкий

Фото: Минагрополитики

Украина до конца 2028 года должна гармонизировать аграрное производство со стандартами ЕС. Это необходимо для адаптации агросектора к европейским требованиям и усиления переговорных позиций Украины по расширению доступа отечественной продукции на рынок ЕС. Об этом сообщил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

"Мы будем прилагать максимум усилий, чтобы до 2028 года выполнить все необходимые поставленные задачи. Объем работы действительно значительный, а временные рамки – сжатые, однако альтернативы этому пути нет: либо Украина системно проходит процесс адаптации, либо теряет возможности для дальнейшего расширения доступа на рынок ЕС", – подчеркнул Высоцкий.

Ключевым направлением 2026 станет практическая имплементация законодательства в сфере благополучия животных. Соответствующая нормативная база вступила в силу в январе 2026 года, а теперь главная задача – ее выполнение непосредственно на уровне хозяйств.

Прежде всего производители животноводческой продукции должны привести инфраструктуру и оборудование для содержания животных в соответствие с требованиями Европейского Союза – в частности стойла, системы содержания и ухода.

Параллельно необходимо подготовить персонал: работающие с животными должны пройти обучение и подтвердить знание европейских правил поведения.

Отдельное внимание уделят требованиям к транспортировке и убою животных. Другие направления адаптации к стандартам ЕС планируют внедрять поэтапно с 2027 года.

В то же время наиболее сложным направлением адаптации остается переход на европейские правила использования средств защиты растений.

Полное изменение технологий требует длительного времени из-за многолетних циклов севооборота и значительных инвестиций. В украинских условиях полный цикл севооборота длится пять-семь лет, а технологические и финансовые модели планируют минимум на пять лет.