Україна має адаптувати агросектор до стандартів ЄС до 2028 року – Висоцький

Фото: Мінагрополітики

Україна до кінця 2028 року має гармонізувати аграрне виробництво зі стандартами ЄС. Це необхідно для адаптації агросектору до європейських вимог і посилення переговорних позицій України щодо розширення доступу вітчизняної продукції на ринок ЄС. Про це повідомив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький.

"Ми докладатимемо максимум зусиль, щоб до 2028 року виконати всі необхідні поставлені завдання. Обсяг роботи справді значний, а часові рамки – стислі, проте альтернативи цьому шляху немає: або Україна системно проходить процес адаптації, або втрачає можливості для подальшого розширення доступу на ринок ЄС", – наголосив Висоцький.

Ключовим напрямом 2026 року стане практична імплементація законодавства у сфері добробуту тварин. Відповідна нормативна база набрала чинності в січні 2026 року, а тепер головне завдання – її виконання безпосередньо на рівні господарств.

Передусім виробники тваринницької продукції мають привести інфраструктуру та обладнання для утримання тварин у відповідність до вимог Європейського Союзу – зокрема стійла, системи утримання й догляду.

Паралельно необхідно підготувати персонал: працівники, які працюють із тваринами, мають пройти навчання та підтвердити знання європейських правил поводження.

Окрему увагу приділять вимогам до транспортування і забою тварин. Інші напрями адаптації до стандартів ЄС планують впроваджувати поетапно з 2027 року.

Водночас найскладнішим напрямом адаптації залишається перехід на європейські правила використання засобів захисту рослин.

Повна зміна технологій потребує тривалого часу через багаторічні цикли сівозміни та значні інвестиції. В українських умовах повний цикл сівозміни триває п'ять-сім років, а технологічні та фінансові моделі планують щонайменше на п’ять років.