Украина доразмещает евробонды на $500 млн
22.07.2021, 13:48
Иллюстративное фото: pixabay.com
Украина проводит доразмещение еврооблигаций с погашением в 2029 году на $500 млн. Об этом LIGA.net сообщили источники в финансовых кругах.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное
По информации собеседников, организаторами сделки выступают BNP Paribas и Goldman Sachs.
Ориентировочная доходность дополнительного размещения – 6,625%.
- В апреле Украина разместила евробонды на $1,25 млрд (с погашением в 2029 году) с доходностью в 6,875%.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажівРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии