Украина доразмещает евробонды на $500 млн

Украина проводит доразмещение еврооблигаций с погашением в 2029 году на $500 млн. Об этом LIGA.net сообщили источники в финансовых кругах.

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По информации собеседников, организаторами сделки выступают BNP Paribas и Goldman Sachs.

Ориентировочная доходность дополнительного размещения – 6,625%.

В апреле Украина разместила евробонды на $1,25 млрд (с погашением в 2029 году) с доходностью в 6,875%.

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Юрий Тарасовский , Сергей Шевчук

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