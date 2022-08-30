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Украина готова к "таможенному безвизу" с ЕС. Рада ратифицировала необходимые конвенции

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2022, 16:54
Украина готова к
Экспорт из Украины (коллаж – Юлия Виноградская/LIGA.net)

Верховная Рада ратифицировала две конвенции, необходимые для присоединения Украины к "таможенному безвизу" с Европейским Союзом. Итоги голосования опубликованы на сайте парламента.   

В частности, депутаты одобрили присоединение Украины к Конвенции о процедуре совместного транзита (NCTS) и присоединение Украины к Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарам. 

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Ратификация этих документов была последней формальностью перед присоединением Украины к "таможенному безвизу". Украина станет официальным государством-участником конвенции о процедуре совместного транзита с 1 октября.  

После присоединения Украины к конвенциям украинский бизнес сможет пользоваться преимуществами и упрощениями при экспорте и транзите товаров в страны Европы.  

В частности, вводится одна транзитная декларация и одна гарантия для перемещения товаров между 36 странами (членами ЕС, Великобританией, Турцией, Сербией, Северной Македонией, Исландией, Норвегией, Лихтенштейном и Швейцарией).  

Авторизованные предприятия смогут отправлять и получать товары на своем предприятии без заезда на таможенные терминалы.  

Украинские финансовые гарантии будут действовать еще в 35 странах. 

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Роман Брыль
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верховная рада конвенции таможенный безвиз NCTS
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