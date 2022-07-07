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Еврокомиссия официально пригласила Украину присоединиться к "таможенному безвизу"

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2022, 16:08
Еврокомиссия официально пригласила Украину присоединиться к
Фото: depositphotos.com

Генеральный директорат по вопросам налогообложения и Таможенного союза Европейской комиссии (DG TAXUD) принял решение пригласить Украину присоединиться к Конвенции о процедуре совместного транзита (NCTS) и Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами ("таможенный безвиз"). Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.   

После присоединения Украины к Конвенций украинский бизнес сможет пользоваться преимуществами и упрощениями при экспорте и транзите товаров в страны Европы. 

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В частности, вводится одна транзитная декларация и одна гарантия для перемещения товаров между 36 странами (членами ЕС, Великобританией, Турцией, Сербией, Северной Македонией, Исландией, Норвегией, Лихтенштейном и Швейцарией). 

Авторизованные предприятия смогут отправлять и получать товары на своем предприятии без заезда на таможенные терминалы. 

Украинские финансовые гарантии будут действовать еще в 35 странах. 

Ожидается, что приступить к международному применению NCTS Украина сможет уже в конце 2022 года. Для этого Верховная Рада должна принять законопроект №7420 и законопроекты о присоединении к двум конвенциям и завершить все соответствующие международные процедуры. 

В Минфине напоминают, что транзитные упрощения на национальном уровне действуют в Украине с марта прошлого года.  

"Цель – превратить украинскую таможню в максимально удобный сервис для нашего бизнеса. И NСTS позволит сделать это, ускорив прохождение товаров через границу. Присоединение к Конвенции о процедуре совместного транзита и NCTS – это важный шаг будущего членства Украины в ЕС", – прокомментировал министр финансов Сергей Марченко

Украина начала применение технологии NCTS с ноября 2020 года – сначала в пилотном режиме, а с 17 марта 2021 года начат этап национального применения NCTS. Для перехода к международному применению NCTS Украина должна была получить приглашение, после чего присоединиться к Конвенции о процедуре совместного транзита. 

По состоянию на июль 2022 года в системе уже зарегистрировано более 1100 трейдеров, около 4500 работников таможни, подано более 5500 деклараций, 13 компаниям присвоен статус финансового гаранта. Начато предоставление украинским предприятиям специальных транзитных упрощений. 

Более года работает служба поддержки по вопросам NCTS. 

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Роман Брыль
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экспорт в ЕС вступление в ЕС Минфин таможенный безвиз NCTS
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