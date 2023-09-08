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Украина готова подписать обновленное соглашение о свободной торговле с Канадой

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2023, 18:34
Украина готова подписать обновленное соглашение о свободной торговле с Канадой - Фото
Фото: depositphotos.com

Кабинет министров принял проект распоряжения президента Украины о подписании обновленного соглашения о свободной торговле с Канадой. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.  

Соглашение четко определяет, что Украина разделяет с Канадой подходы к стандартам в сфере труда, окружающей среды, роли малого и среднего бизнеса в торговле и экономике в целом.

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"В торговле услугами мы впервые имеем соглашение по принципу — открыто все, что не отмечено в соглашении — это особенно важно для гибкого мира услуг, где постоянно появляются новые услуги, особенно цифровые", — прокомментировал премьер.

Еще один важный элемент соглашения – кросс-кумуляция товаров, т.е. режим свободной торговли распространяется на товары, содержащие компоненты из ЕС, Великобритании и Израиля, с которыми Украина также имеет соглашения о свободной торговле.

Украина и Канада согласились обновить соглашение о свободной торговле в апреле этого года. Новое соглашение будет разрешать сторонам все, что не запрещено.

Отдельно прописаны гарантии для инвесторов, а также система защиты инвестиций.

Один из разделов содержит соглашение о цифровой торговле – это второе подобное соглашение, подписанное Украиной. Первое заключили с Великобританией в январе 2023 года.

  • Украина и Канада подписали соглашение о создании зоны свободной торговли в 2016 году. В то время оно было самым крупным соглашением такого плана после зоны свободной торговли с Евросоюзом. Оно предполагало открытие для украинских экспортеров 98% канадского рынка товаров. Переговоры о подписании соглашения с Канадой продолжались с 2010 по 2015 год.
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Роман Брыль
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