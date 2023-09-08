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Україна готова підписати оновлену угоду про вільну торгівлю з Канадою

Этот материал также доступен на русском
08.09.2023, 18:34
Україна готова підписати оновлену угоду про вільну торгівлю з Канадою - Фото
Фото: depositphotos.com

Кабінет міністрів ухвалив проєкт розпорядження президента України щодо підписання оновленої угоди про вільну торгівлю з Канадою. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Угода чітко визначає, що Україна поділяє з Канадою підходи до стандартів у сфері праці, довкілля, ролі малого та середнього бізнесу у торгівлі та економіці загалом.

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"У торгівлі послугами ми вперше маємо угоду за принципом – відкрито все, що не зазначено в угоді – це особливо важливо для гнучкого світу послуг, де постійно з'являються нові послуги, особливо цифрові", – прокоментував прем'єр.

Ще один важливий елемент угоди – крос-кумуляція товарів, тобто режим вільної торгівлі поширюється на товари, що містять компоненти з ЄС, Великої Британії та Ізраїлю, з якими Україна також має угоди про вільну торгівлю.

Україна та Канада погодилися оновити угоду про вільну торгівлю у квітні цього року. Нова угода дозволятиме сторонам усе, що не заборонено.

Окремо прописані гарантії для інвесторів та система захисту інвестицій.

Один із розділів містить угоду про цифрову торгівлю – це друга подібна угода, підписана Україною. Першу уклали з Великою Британією у січні 2023 року.

  • Україна та Канада підписали угоду про створення зони вільної торгівлі у 2016 році. На той час вона була найбільшою угодою такого плану після зони вільної торгівлі з Євросоюзом. Вона передбачала відкриття для українських експортерів 98% канадського ринку товарів. Переговори про підписання угоди з Канадою тривали з 2010 до 2015 року.
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Роман Бриль
Канадакабмінзона вільної торгівліторгівля послугами
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