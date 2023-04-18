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Украина готовится разорвать с Россией соглашение о взаимной защите инвестиций

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18.04.2023, 18:57
Украина готовится разорвать с Россией соглашение о взаимной защите инвестиций - Фото
Фото: depositphotos.com

Кабинет министров подготовил для утверждения Верховной Радой законопроект о прекращении действия соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций с Россией. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики.   

Межправительственное соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций было подписано в ноябре 1998 года и ратифицировано Верховной Радой в декабре 1999 года.  

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Документ содержит, в частности, пункты, согласно которым инвестиции, осуществленные на территории другой стороны, не будут экспроприированы или национализированы. 

Соглашение также предусматривает беспрепятственный перевод инвестиционных платежей за границу. В случае потерь инвесторов из-за войны договорная сторона обязуется предоставить им режим не менее благоприятный, чем предоставляемый инвесторам любого третьего государства. 

Венская конвенция о праве международных договоров предусматривает, что основанием для прекращения договора может служить кардинальное изменение обстоятельств, объясняют в министерстве. 

"Приводим нормативно-правовое поле в соответствие к реалиям. Очевидно: если в ближайшие годы в нашем государстве и будут работать российские средства, то только конфискованные у агрессора или уплаченные им добровольно, как возмещение за нанесенный ущерб. И это единственное, что мы должны гарантировать государству-террористу", – прокомментировала министр экономики Юлия Свириденко.

Решение о разрыве соглашения вступит в силу после рассмотрения и принятия законопроекта Верховной Радой, подписания его президентом и публикации. 

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Роман Бриль
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минэкономики россия - страна-террорист защита инвестиций разрыв соглашения
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