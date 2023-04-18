Украина готовится разорвать с Россией соглашение о взаимной защите инвестиций

Кабинет министров подготовил для утверждения Верховной Радой законопроект о прекращении действия соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций с Россией. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики.

Межправительственное соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций было подписано в ноябре 1998 года и ратифицировано Верховной Радой в декабре 1999 года.

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Документ содержит, в частности, пункты, согласно которым инвестиции, осуществленные на территории другой стороны, не будут экспроприированы или национализированы.

Соглашение также предусматривает беспрепятственный перевод инвестиционных платежей за границу. В случае потерь инвесторов из-за войны договорная сторона обязуется предоставить им режим не менее благоприятный, чем предоставляемый инвесторам любого третьего государства.

Венская конвенция о праве международных договоров предусматривает, что основанием для прекращения договора может служить кардинальное изменение обстоятельств, объясняют в министерстве.

"Приводим нормативно-правовое поле в соответствие к реалиям. Очевидно: если в ближайшие годы в нашем государстве и будут работать российские средства, то только конфискованные у агрессора или уплаченные им добровольно, как возмещение за нанесенный ущерб. И это единственное, что мы должны гарантировать государству-террористу", – прокомментировала министр экономики Юлия Свириденко.

Решение о разрыве соглашения вступит в силу после рассмотрения и принятия законопроекта Верховной Радой, подписания его президентом и публикации.

13 июля 2022 года Украина разорвала дипломатические отношения с КНДР.

28 марта 2023 года Украина объявила, что разрывает соглашение с Сирией об экономическом сотрудничестве.

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Роман Бриль

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