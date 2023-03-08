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Украина и МВФ начали переговоры о новой программе. Миссия Фонда работает в Варшаве

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2023, 10:59
Украина и МВФ начали переговоры о новой программе. Миссия Фонда работает в Варшаве - Фото
Фото: EPA

В среду, 8 марта, в Варшаве начала работу миссия Международного валютного фонда во главе с Гэвином Греем, цель которой – обсуждение потенциальной кредитной программы для Украины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

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От Украины участие в дискуссиях принимают представители Министерства финансов, Национального банка и других органов, ответственных за политику в области экономики, энергетики, борьбы и предотвращения коррупции, верховенства права.

Встречи проходят в столице Польши, а также в онлайн-формате.

Андрій Водяний
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МВФ финансовая помощь бюджет-2023
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