Украина и ОАЭ завершили переговоры по соглашению о всестороннем экономическом партнерстве
Украина и Объединенные Арабские Эмираты подписали совместное заявление о завершении переговоров о соглашении о всестороннем экономическом партнерстве. Об этом сообщается на портале украинского правительства.
Стороны договорились о значительной либерализации доступа к рынкам товаров и услуг.
После подписания заявления стороны приступят к юридической проверке проекта соглашения, а также начнут внутригосударственные процедуры, необходимые для подписания документа.
В правительстве рассчитывают, что новые условия экономического сотрудничества с ОАЭ после подписания соглашения увеличат реальный ВВП Украины на 0,1% в среднесрочной перспективе.
Среди секторов высокие темпы прироста ожидаются в транспортной сфере, металлургии, пищевой промышленности — в частности, мукомольном производстве и производстве масла.
"Это первое соглашение в наиболее экономически продвинутом регионе Ближнего Востока. Оно охватывает не только ОАЭ, но и регионы залива. То есть это выход не только на рынок Эмиратов, но и на глобальный рынок", — прокомментировала министр экономики Юлия Свириденко.
По ее словам, соглашение с ОАЭ — это не классическое соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ). Оно всеобъемлющее, то есть содержит товары, услуги, инвестиции, цифровую торговлю и пр.
- 10 апреля 2024 года Украина ратифицировала новое соглашение о свободной торговле с Канадой.