Україна та ОАЕ завершили переговори щодо угоди про всеосяжне економічне партнерство

Угода з ОАЕ ширша за класичну угоду про зону вільної торгівлі. Вона всеосяжна, тобто містить товари, послуги, інвестиції, цифрову торгівлю

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Україна та Об'єднані Арабські Емірати підписали спільну заяву про завершення переговорів щодо угоди про всеосяжне економічне партнерство. Про це повідомляється на порталі українського уряду.

Сторони домовилися про значну лібералізацію доступу до ринків товарів та послуг.

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Після підписання заяви сторони розпочнуть юридичну перевірку проєкту угоди, а також внутрішньодержавні процедури, необхідні для підписання документа.

В уряді розраховують, що нові умови економічного співробітництва з ОАЕ після підписання угоди збільшать реальний ВВП України на 0,1% у середньостроковій перспективі.

Серед секторів високі темпи приросту очікуються у транспортній сфері, металургії, харчовій промисловості — зокрема, борошномельному виробництві та виробництві олії.

"Це перша угода у найбільш економічно просунутому регіоні Близького Сходу. Вона охоплює не лише ОАЕ, а й регіони затоки. Тобто це вихід не лише на ринок Еміратів, а й на глобальний ринок", – прокоментувала міністерка економіки Юлія Свириденко.

За її словами, угода з ОАЕ — це не класична угода щодо зони вільної торгівлі (ЗВТ). Вона всеосяжна, тобто містить товари, послуги, інвестиції, цифрову торгівлю тощо.

10 квітня 2024 року Україна ратифікувала нову угоду про вільну торгівлю з Канадою.

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