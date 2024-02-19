Украина и Япония обновили ключевой налоговый договор. Раньше пользовались советским
Украина и Япония в понедельник, 19 февраля, подписали в Токио конвенцию об устранении двойного налогообложения относительно налогов на доходы и предотвращении налоговых уклонений и избежания и протокол к ней. Об этом сообщило Министерство финансов.
Конвенция ограничивает право страны, являющейся источником дохода, на налогообложение дивидендов, процентов и роялти.
Ставки составляют:
→ 5% – для дивидендов;
→ 10% и 5% – для процентов (если бенефициарным владельцем процентов является банк, страховая компания или торговец, или пенсионный фонд, или если проценты уплачиваются по долговым требованиям, возникающим в результате продажи оборудования или товаров или предоставления услуг в кредит);
→ 5% – для роялти.
Конвенция также устанавливает договоренности по обмену налоговой информацией и процедурам взаимного согласования.
- В мае 2022 года Верховная Рада денонсировала соглашение об избежании двойного налогообложения с Россией, а в ноябре – с Беларусью.
- В августе 2023 года аналогичные соглашения Украина разорвала с Ираном и Сирией.