Украина и Япония обновили ключевой налоговый договор. Раньше пользовались советским

Украина и Япония подписали в Токио конвенцию об устранении двойного налогообложения

Фото: Министерство финансов

Украина и Япония в понедельник, 19 февраля, подписали в Токио конвенцию об устранении двойного налогообложения относительно налогов на доходы и предотвращении налоговых уклонений и избежания и протокол к ней. Об этом сообщило Министерство финансов.

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До сих пор между Украиной и Японией действовало соглашение 1986 года, заключенное еще правительством бывшего Советского Союза.

Конвенция ограничивает право страны, являющейся источником дохода, на налогообложение дивидендов, процентов и роялти.

Ставки составляют:

→ 5% – для дивидендов;

→ 10% и 5% – для процентов (если бенефициарным владельцем процентов является банк, страховая компания или торговец, или пенсионный фонд, или если проценты уплачиваются по долговым требованиям, возникающим в результате продажи оборудования или товаров или предоставления услуг в кредит);

→ 5% – для роялти.

Конвенция также устанавливает договоренности по обмену налоговой информацией и процедурам взаимного согласования.