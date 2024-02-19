Україна і Японія оновили ключову податкову угоду. Раніше користувалися радянською

Україна і Японія підписали в Токіо конвенцію про усунення подвійного оподаткування

Фото: Міністерство фінансів

Україна і Японія у понеділок, 19 лютого, підписали в Токіо конвенцію про усунення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи та запобігання податковим ухиленням і уникненням та протокол до неї. Про це повідомило Міністерство фінансів.

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Досі між Україною і Японією діяла угода 1986 року, укладена ще урядом колишнього Радянського Союзу.

Конвенція обмежує право країни, що є джерелом доходу, на оподаткування дивідендів, процентів і роялті.

Ставки становлять:

→ 5% – для дивідендів;

→ 10% і 5% – для процентів (якщо бенефіціарним власником процентів є банк, страхова компанія або торговець, або пенсійний фонд, або якщо проценти сплачуються щодо боргових вимог, що виникають у результаті продажу обладнання чи товарів або надання послуг у кредит);

→ 5% – для роялті.

Конвенція також встановлює домовленості щодо обміну податковою інформацією та процедури взаємного узгодження.