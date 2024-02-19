Україна і Японія оновили ключову податкову угоду. Раніше користувалися радянською
Україна і Японія у понеділок, 19 лютого, підписали в Токіо конвенцію про усунення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи та запобігання податковим ухиленням і уникненням та протокол до неї. Про це повідомило Міністерство фінансів.
Досі між Україною і Японією діяла угода 1986 року, укладена ще урядом колишнього Радянського Союзу.
Конвенція обмежує право країни, що є джерелом доходу, на оподаткування дивідендів, процентів і роялті.
Ставки становлять:
→ 5% – для дивідендів;
→ 10% і 5% – для процентів (якщо бенефіціарним власником процентів є банк, страхова компанія або торговець, або пенсійний фонд, або якщо проценти сплачуються щодо боргових вимог, що виникають у результаті продажу обладнання чи товарів або надання послуг у кредит);
→ 5% – для роялті.
Конвенція також встановлює домовленості щодо обміну податковою інформацією та процедури взаємного узгодження.
- У травні 2022 року Верховна Рада денонсувала угоду про уникнення подвійного оподаткування з Росією, а в листопаді – з Білоруссю.
- У серпні 2023 року аналогічні угоди Україна розірвала з Іраном та Сирією.