Украина изменит Таможенный кодекс для вступления в ЕС: проект отдают в Брюссель на оценку

Фото: пресс-служба Кабмина

Кабинет министров 26 августа поддержал проект нового Таможенного кодекса Украины, разработанный на основе таможенного законодательства Европейского Союза. Его передадут в Европейскую комиссию на оценку, сообщила Государственная таможенная служба.

Это будет четвертый Таможенный кодекс в истории Украины. Первый приняли в 1991 году вскоре после обретения Украиной независимости. Следующую редакцию приняли в 2002 году, а действующая версия Таможенного кодекса в силе с 2012 года.

Новый кодекс должен синхронизировать таможенные процедуры с европейскими стандартами, упростить и ускорить торговлю со странами ЕС, снизить расходы для бизнеса, позволить компаниям оптимизировать логистические цепочки.

Кабмин поручил Минфину создать рабочую группу из представителей общественности (до 15 человек) для обсуждения проекта нового Таможенного кодекса.

По результатам оценки Еврокомиссии министерство совместно с Гостаможслужбой, рабочей группой и при поддержке экспертов ЕС доработает проект.

Украина уже имплементировала 91% таможенных обязательств по Соглашению об ассоциации с ЕС.