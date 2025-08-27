Україна перепише Митний кодекс для вступу в ЄС: проєкт передають в Брюссель на оцінку

Фото: пресслужба Кабміну

Кабінет міністрів 26 серпня підтримав проєкт нового Митного кодексу України, розроблений на основі митного законодавства Європейського Союзу. Його передадуть до Європейської комісії на оцінку, повідомила Державна митна служба.

Це буде четвертий Митний кодекс в історії України. Перший ухвалили 1991 року незабаром після здобуття Україною незалежності. Наступну редакцію ухвалили у 2002 році, а чинна версія Митного кодексу діє з 2012 року.

Новий кодекс має синхронізувати митні процедури з європейськими стандартами, спростити та прискорити торгівлю з країнами ЄС, знизити витрати для бізнесу, дозволити компаніям оптимізувати логістичні ланцюги.

Кабмін доручив Мінфіну створити робочу групу з представників громадськості (до 15 осіб) для обговорення проєкту нового Митного кодексу.

За результатами оцінки Єврокомісії міністерство спільно з Держмитслужбою, робочою групою та за підтримки експертів ЄС доопрацює проєкт.

Україна вже імплементувала 91% митних зобов'язань за Угодою про асоціацію з ЄС.