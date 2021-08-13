UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украина на четверть нарастила экспорт: почти $35 млрд за полгода

13.08.2021, 18:41
Украина на четверть нарастила экспорт: почти $35 млрд за полгода - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Экспорт украинских товаров и услуг за первые полгода 2021-го на вырос на $7 млрд (+25,5%) по сравнению с первым полугодием 2020-го. Объем экспорта достиг $34,9 млрд, говорится в отчете Государственной службы статистики. 

Импорт товаров и услуг за отчетный период вырос на $7,4 млрд (+27,6%) и достиг $34,4 млрд, добавляют в Госстате.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Экспорт в страны Европейского союза за полгода вырос на 39%. Импорт из ЕС – на 38%. 

Экспорт товаров вырос до $29,9 млрд (+30,7%), а импорт – до $31,2 (+28%). Экспорт услуг вырос до $5,6 млрд (+1,5%), импорт – до $3,2 (+28%). Положительное сальдо торгового баланса составило $413,6 млн против $769,7 в прошлом году.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Александр Мясищев
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
товарооборот экспорт украины импорт украины
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Business Analyst
Киев Semantrum
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 