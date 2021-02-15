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Украина в 14 раз сократила негативное сальдо торгового баланса в 2020 году – Госстат

15.02.2021, 17:06
Украина в 14 раз сократила негативное сальдо торгового баланса в 2020 году – Госстат - Фото
Фото: depositphotos.com

Экспорт украинских товаров и услуг в 2020 году сократился на $5 млрд или на 7,8% по сравнению с предыдущим годом до $59 млрд. Об этом сообщает Государственная служба статистики. 

Импорт товаров и услуг за отчетный период сократился на 12,5% до $59,2 млрд, добавляют в Госстате.

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Негативное сальдо торгового баланса составило $225 млн, в то время как в 2019 году негативное сальдо было зафиксировано на уровне $3,6 млрд (сокращение в 14,1 раза).

Экспорт товаров в прошлом году сократился на 1,7% по сравнению с 2019 годом до $49,2 млрд. Импорт – на 11% до $54 млрд. Негативное сальдо торговли товарами составило $4,8 млрд в 2020 году ($10,7 млрд в 2019 году).

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил за прошлый год 0,91, в 2019 году – 0,82.

Украина проводила внешнеторговые операции с 234 странами мира в 2020 году.

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Роман Брыль
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Госстат внешняя торговля негативне сальдо
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