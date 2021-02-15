Украина в 14 раз сократила негативное сальдо торгового баланса в 2020 году – Госстат
Экспорт украинских товаров и услуг в 2020 году сократился на $5 млрд или на 7,8% по сравнению с предыдущим годом до $59 млрд. Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Импорт товаров и услуг за отчетный период сократился на 12,5% до $59,2 млрд, добавляют в Госстате.
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Негативное сальдо торгового баланса составило $225 млн, в то время как в 2019 году негативное сальдо было зафиксировано на уровне $3,6 млрд (сокращение в 14,1 раза).
Экспорт товаров в прошлом году сократился на 1,7% по сравнению с 2019 годом до $49,2 млрд. Импорт – на 11% до $54 млрд. Негативное сальдо торговли товарами составило $4,8 млрд в 2020 году ($10,7 млрд в 2019 году).
Коэффициент покрытия экспортом импорта составил за прошлый год 0,91, в 2019 году – 0,82.
Украина проводила внешнеторговые операции с 234 странами мира в 2020 году.
- За три квартала 2020 года негативное сальдо внешней торговли сократилось на $3 млрд.
- 15 сентября Госстат сообщил, что за январь-июль 2020 года в Украину импортировали товаров на $28,75 млрд, в то время как экспорт составил $26,63 млрд. Отрицательное сальдо за семь месяцев 2020 года составило $2,12 млрд.
- 1 октября 2020 года объем украинского экспорта вернулся на докризисный уровень.
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